Câine îngropat de viu într-un mormânt dintr-un cimitir din Timiș. Groparii ar fi pus cu bună știință peste el placa de beton a unui cavou. Explicația e halucinantă

Intamplare teribila intr-un cimitir din Sannicolau Mare. Un biet caine a fost ingropat de viu intr-un mormant si trasa peste el o placa de ciment de 400 de kilograme.

Se bare ca animalul fusese ingropat acolo de cel putin doua zile, iar latratul disperat i-a fost auzit de o jurnalista din Timisoara, Melania Cincea, care a facut o vizita in cimitir pentru a se reculege la mormintele celor dragi.

„Intr-un cavou din cimitirul Mărășești, din Sânnicolau Mare, a fost îngropat de viu un câine. L-am auzit în seara aceasta. Când am sunat administratorul cimitirului, care este și gropar, mi-a spus senin că știe, că el l-a îngropat acum două-trei zile, pentru că nu a putut scoate animalul din groapă… am făcut plângere direct la Pompierii din Sânnicolau, care au înregistrat plângerea și m-au anunțat că se caută procedura legală de a interveni de urgență. Și au găsit-o”, a notat Melania Cincea pe pagina sa de Facebook.

Pompierii au intervenit rapid pentru salvarea catelului. Operatiunea s-a desfasurat cu acordul preotului si a administratiei cimitirului.

„A trebuit sa ridicam placa de pe mormant, a fost grea, ne-am chinuit un pic pana am ridicat-o si sigur cel care a facut asta nu a fost singur. Au fost mai multe persoane, pentru ca o singura persoana nu are cum sa puna o placa de 400 de kilograme. Chiar m-am uitat, sa verific daca nu era vreo usita sau ceva, nu avea cum sa ajunga acolo cainele. Era inchis ermetic. Am inteles ca de vreo doua zile statea cainele inchis. Sunt mai multi caini care se adapostesc in cimitir, aruncati de oameni. A fost o interventie mai sensibila, cu care nu ne intalnim in fiecare zi”, a explicat pentru opiniatimisoarei.ro Zoran Simici, seful pompierilor din Sannicolau Mare.