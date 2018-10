„Câinii” recunosc criza după ce au ajuns pe loc de baraj: „Ori o scoatem ori ne ducem toţi la fund!”

Dinamo a ajuns pe loc de baraj în Liga I după înfrângerea de la Botoșani cu 2-0 iar jucătorii lui Claudiu Niculescu au recunoascut că traversează o criză fără precedent.

Mijlocașul Sergiu Haanca s-a arătat însă convins de faptul că atât el cât și coechipierii săi vor reuși să scoată echipa din criză cât mai repede.

„Ne aflăm într-o criză, se pare că nu reuşim să câştigăm, să strângem puncte. Vorbim de patru etape că trebuie să strângem puncte, dar am reuşit doar un punct, cu Sepsi. Noi am dus echipa aici, noi trebuie să o scoatem din criză. Nu asta e valoarea noastră, trebuie să ne sacrificăm pentru a ieşi din această pasă proastă. Cred că suntem o ruşine pentru că am venit să câştigăm, să ieşim din această pasă, dar am pierdut încă un meci, am pierdut iar puncte. Etapele trec, noi nu adunăm puncte şi suntem într-o situaţie critică. Noi suntem de vină, nu putem da vina pe apărare sau pe oricine, pe staff, pe conducere. Noi, jucătorii, suntem de vină, trebuie să ne punem la punct mai mult în această pauză competiţională, să muncim mai mult, să ne sacrificăm mai mult şi după pauză să adunăm puncte, pentru că dacă nu adunăm puncte o să fie dificil. Asta e realitatea, suntem foarte jos din toate punctele de vedere. Ori o scoatem ori ne ducem toţi la fund. La golul doi al lor a fost fault, dar nu mai contează. Felicitări lor, au câştigat. E trist, e dezamăgitor ce se întâmplă la Dinamo. Pot toţi să ne zică orice, la cum am ajuns”, a declarat Sergiu Hanca, mijlocașul formației Dinamo București.

FC Botoșani s-a impus pe „Municipal” în ultimul meci al etapei a XI-a a Ligii I în fața alb-roșilor grație golurilor marcate de Răzvan Oaidă (min.3) și Diego Fabbrini (min.90).

În urma rezultatului molodvenii au făcut rocada cu „câinii” în clasament, aflându-se pe locul 11 cu 12 puncte, alb-roșii fiind pe locul 12 cu 11 puncte.