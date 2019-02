Călin Popescu Tăriceanu, despre OUG pe justiție: ”Nu cred că este oportun să amestecăm carierele magistraților”

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, referitor la OUG 7, că legile justiției nu trebuia modificate în ceea ce privește separarea carierelor magistraților, dar că se justifică emiterea unei astfel de ordonanțe, mai ales în ceea ce privește alegerea procurorilor care vor lucra în Parchetul European.

„Astăzi (miercuri – nr.) chiar m-am văzut cu dl. președinte Kelemen Hunor. Și am discutat despre OUG 114. De OUG 7 nu am discutat. În mod normal, orice ordonață care vine în dezbatere în Parlament poate să suporte modificări. Eu cred că nu există niciun text despre care să spunem că avem impresia că este perfect. În ceea ce privește ordonața 7 vă pot spune că punctul meu de vedere și al colegilor mei este unul foarte clar. Ceea ce am stabilit pe dezbaterea pe legile justiției anul trecut și anume separarea carierelor trebuie să rămână. Adică nu mi se pare oportun să revenim asupra acestei chestiuni și am să vă spun și de ce. Am aproape convingerea că un procuror cu o experineță importantă odată ajuns judecător nu va putea, din considerente naturale spune, să schimbe complet maniera de abordare. Rolul procurorului și rolul judecătorului sunt total diferite în justiție. DIn acest motiv nu cred că este oportun să amestecăm aceste cariere. Trebuie să respectăm ce am făcut anul trecut și să rămânem consecvenți”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu fiind întrebat dacă a discutat cu liderul UDMR care a spus că OUG 7 ar trebui abrogată.

Întrebat despre secția de anchetare a magistraților care să nu mai fie subordonată Procurorului General, liderul ALDE a punctat că trebuie să existe o independență în ceea ce privește modul în care funcționaează procurorii.

„Nu știu dacă este independentă. Eu cred că și celelalte secții, DIICOT și DNA, au o independență în cadrul Parchetului General. Nu știu care este probabil cea mai bună formulă. Eu cred că trebuie să existe o independență în ceea ce privește modul în care funcționaează procurorii. Sigur, noi vorbim, în principal, însă de independența judecătorilor. Procurorii, conform COnstituției, lucrează sub autoritatea ministrului, dar sigur că ministrul nu poate să intervină în dosarele pe care ei le intrumentează. Și acest lucru cred că trebuie să rămână exact așa”, a argumentat liderul ALDE.

Mai mult, chestionat dacă se justifică emiterea OUG 7 pe legile justiției, Tăriceanu a răspuns pozitiv.

„Da, se justifica. Sunt anumite lucruri care țin de desemnarea și, în final, alegerea procurorilor care vor lucra în Parchetul General european. Sunt și alte prevederi. Nu numai cele care au născut până la urmă controverse. Sunt și foarte multe lucruri necesare”, a punctat Tăriceanu.

De altfel, întrebat dacă este mulțumit de activitatea ministrului Justiției, liderul ALDE a spus că nu și-a schimbat părerea despre Tudorel Toader.

„Nu fac eu, în primul rând, evaluarea miniștrilor. Acest lucru, după cum știți, este rolul premierului. Părerea mea este că cei din Opoziție trebuie să utilizeze toate armele pe care le au la dispoziție (moțiune simplă pe Justiție). Sunt sănătoși să o facă. Părerea despre dl. ministru nu mi-am schimbat-o”, a conchis Tăriceanu.

