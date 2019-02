Călin Popescu Tăriceanu, la audierea lui Mugur Isărescu: “Bunicul meu mi-a spus că afaceri cu bani știu toți proștii să facă”

Președintele Senatului, Călin-Popescu Tăriceanu, a rememorat, marți, la audierea guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, o lecție de business primită în anii `60 de la bunicul său, care i-a spus că: “afaceri cu bani știu toți proștii să facă”.

“Vă spun, ca om că am făcut aproape 15 ani business. Bunicul meu, care era negustor, la un moment dat vizita, în `68 a venit De Gaulle (n.r.: Charles) la București și am mers și noi. Măi, dacă vine De Gaulle, vin americanii. Mi-a zis așa: «să știi că afaceri cu bani știu toți proștii să facă. Adică mă duc la bancă și iau bani»”, a declarat președintele Senatului, Călin-Popescu Tăriceanu, la audierea guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Călin Popescu Tăriceanu a mai spus că a sprijinit, în trecut, economia românească cumpărând titluri de stat și că băncile preferă această variantă în loc să sprijine firmele.

“Băncile, în loc să finanțeze firmele, nu e mai simplu să cumpăr titluri de stat. Apropo, și eu am finanțat economia românească, și eu am cumpărat titluiri de stat în 2008 și nu pot să spun că regret. Am vorbit cu ceva timp in urmă cu un președinte de bancă care îmi spunea că are exes de lichiditate și mi-a spus: mă duc pe piețele străine. Cred că între operația facilă de a cumpăra titluri de stat și a finanța firmele, evident e mai grea a doua variantă”, a spus președintele Senatului.

Președintele Senatului a făcut aceste declarații în timpul audierii guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, din Senat.