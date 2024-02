CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, calvarul prin care trece Carla Ioana Dumitrache, cândva vecina regretatei Tina Turner. Aceasta este acuzată de răpire de fostul iubit elvețian, alături de care are un băiețel. Bărbatul ar fi lovit-o fără milă în repetate rânduri și l-ar fi distrus din punct de vedere psihic pe minor, motiv pentru românca a plecat din Zurich. Urmează o poveste halucinantă!

Carla Ioana Dumitrache a plecat în Elveția dornică să ridice o afacere, însă autoritățile au blocat-o. În 2009, a cunoscut un tânăr, cu care a început o relație. Ulterior, a rămas gravidă și a adus pe lume un băiețel. După un timp avea să simtă pe propria-i piele ce înseamnă, cu adevărat, durerea. Bărbatul și-ar fi schimbat radical atitudinea, fapt care a determinat-o pe româncă să revină la București, alături de micuț.

„Am stat 13 ani în aceeași casă. Tatăl copilului este de meserie inginer proiectant, are o funcție importantă. Ca persoană îl duce capul, asta mi-a plăcut la el, este și educat. Copilul s-a născut în 2013. După un timp a început calvarul, iar anul trecut, în aprilie, am plecat cu trenul din Elveția. Aveam custodie comună. Apoi el a vrut să-mi găsească o hibă, încercând să mă scoată nebună. Dar eu l-am înscris aici la școală, la pian, la cursuri de engleză, de franceză. Copilul învață bine, e viața mea„, a declarat Carla Ioana Dumitrache pentru CANCAN.RO.

Vecini cu Tina Turner

Alături de iubit, românca locuia într-o zonă selectă din Zurich, unde inclusiv regretata Tina Turner (decedată pe 24 mai 2023), deținea un imobil. Carla Ioana Dumitrache ar fi trăit acolo un adevărat coșmar. Susține că și fiul ei ar fi trecut prin momente cumplite.

„M-a bătut cu copilul în brațe. Am plecat din Elveția din cauza abuzurilor pe care sistemul de acolo nu le-a luat în seamă. Psihologic mă distrugea. Omul e sociopat. Eu și copilul nu aveam voie să ne atingem, să ne îmbrățișăm. Copilul era pedepsit dacă ne atingeam. Îl ducea pe balcon, îl punea să sară. Locuiam în Zurich, în Kusnacht, eram vecini cu Tina Turner, toți sunt acolo doar milionari. Stăteam în chirie, plătea 4500-4800 de euro. Dacă nu făceam ce dorea el, nu-mi mai plătea asigurarea medicală. Și fără ea, te dă afară din Elveția. Și, automat, nu mai aveam copilul. M-a izolat! Copilul plângea continuu… Îl trăgea de păr, îl bușea… Când simțea că nu-l mai idolatrizăm, ne făcea praf„, ne-a dezvăluit, cu lacimi în ochi, românca.

„Avem rapoarte de la trei medici psihiatri”

În continuare, Carla Ioana Dumitrache dezvăluie că fiul ei, din cauza comportamentului pe care l-ar fi avut, de-a lungul timpului, elvețianul ar fi ajuns la spital.

„Copilul a ajuns la urgență de trei ori, nu-l vrea. De la trei medici psihiatri, deci nu psihologi, avem rapoarte. Nu interesează pe nimeni, a fost luat oxigen pe targă, diagnostic anxietate. A făcut tot posibilul să nu-l pot înscrie la școală, a făcut 40 de pagini la Ministerul Învățământului, a mințit că acest certificat de naștere pe care eu îl am e fals, că sunt o impostoare. Am stat ascunși până când copilul avea un CNP românesc pentru că altfel îl lua„, ne-a mai precizat femeia.

„Dosarul pe răpire internațională e anonimizat”

Carla Ioana Dumitrache continuă acuzele la adresa fostului iubit, pe care îl acuză că ar fi falsificat mai multe acte, pentru a avea câștig de cauză în instanță.

„Am fost amenințată de avocații mei, plătiți de mine. Am dovezi, tot ce trebuie. Veneau în casă și-mi furau probele. Căram dovezile cu mine într-un geamantan. Vin peste tot și fură tot. Au făcut jaf și fals în acte și tot mie mi-au făcut plângere. Este poliția băgată la nivel înalt. Am făcut plângere penală împotriva. Și ulterior m-am uitat înauntru și era totul falsificat. Au încercat să schimbe numărul de dosar, tot. Dosarul pe răpire internațională nu-l veți găsi deloc pentru că este anonimizat. Copilul a fost audiat, dar i-au falsificat și lui mărturia„, ne-a mai precizat românca.

Șoc: Carla Ioana Dumitrache a pierdut definitiv copilul!

Din nefericire pentru ea, Carla Ioana Dumitrache a pierdut copilul potrivit deciziei magistraților, iar tatăl elvețian este așteptat, zilele următoare, în România, pentru a-l lua pe micuț. Femeia este îngrozită de întreaga situație și trage speranțe că autoritățile în așa fel încât să nu rămână fără fiul ei.

„E băgată Poliția, Protecția Copilului… Nu mai avem termen, s-a terminat. Trebuie să-l ia pe copil, s-a dat hotărârea, doar că nu e redactată. Vine și-l ia. Pe 19 februarie s-a dat hotărârea. Și mi-e frică, vă spun… Am speranțe doar să vină cineva și să filmeze când se întâmplă toate chestiile astea. Am fost sfătuită să facă revizuirea. Dar nu o mai fac, sunt niște bani dați, el oricum câștigă. Tot aici ajung. De ce să mai dau bani? Tatăl e în Elveția, o să vină să ia copilul. A cerut, deja, certificatul de grefă. Mi-e teamă că îl va lua de la școală, de oriunde… Îl bagă într-o mașină și-l ia. Îi dă voie să facă pașaportul fără mine și i-au spus că-l poate lua personal„, a declarat Carla Ioana Dumitrache pentru CANCAN.RO.

Face închisoare dacă intră în Elveția

În final, românca a ținut să precizeze că micuțul nu ar dori, sub nicio formă, să fie luat în grijă de tatăl lui, dezvăluind, totodată, cum ar fi reacționat acesta când ar fi auzit că trebuie să revină în Elveția.

„Copilul vrea cu mine, când îi zic de tatăl lui plânge. I-am spus și lui situația, a fost șocat. A căscat gura și nu a mai putut să vorbească. Tremura tot, a fost un moment foarte greu pentru mine. Era terminat. M-au scos din drepturile de mamă. În Elveția, dacă intru, mă duc la închisoare. Nu mai am dreptul de a decide asupra lui dinainte de a pleca din Elveția. Oare cum să-l apăr? Cum să stopez totul? Cine să mă ajute?„, și-a strigat disperarea Carla Ioana Dumitrache.

