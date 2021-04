Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai Mitoșeru, celebrul prezentator de televiziune, a suferit o operație pe creier, iar acum spune că se simte foarte bine. La două luni de la intervenția chirurgicală, actrița a vorbit și despre cum a reușit să facă față situației.

Mama lui Mihai Mitoșeru era diagnosticată cu tumoră beningă-meningiom, iar vestea a căzut ca un trăsnet în lumea showbizului. Camelia Mitoșeru avea să învingă boala! Iar acum, numai veselie e în jurul ei! Se simte foarte bine, ceea ce e cel mai important. ”A fost o intervenție foarte grea și a durat foarte mult. Mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt excelent. Ies singură din casă! Merg la cumpărături, ies în curte cu cățelul de două ori pe zi. Mă simt foarte, foarte bine”, au fost primele declarații ale femeii. (CITEȘTE ȘI: NOEMI ȘI-A SUNAT FOSTA SOACRĂ, CAMELIA MITOȘERU! CE I-A SPUS DUPĂ OPERAȚIA PE CREIER SUFERITĂ DE MAMA CUNOSCUTULUI PREZENTATOR)

Camelia Mitoșeru, mama celebrului prezentator, despre operația pe care a suferit-o pe creier: ”Mă simt excelent!”

Avea să continue. ”A stat Mihai o grămadă de timp, după am fost din nou în spital, pentru recuperare, bineînțeles. Azi împlinesc două luni de la operație. O lună a fost foarte grea, într-adevăr, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste. Întâi a stat Mihai cu mine, apoi a venit fosta nevastă a lui Nae Lăzărescu și a stat cu mine”, a declarat Camelia Mitoșeru, la Antena Stars. (NU RATA: PRIMA IMAGINE CU ACTRIȚA CAMELIA MITOȘERU, DUPĂ CE A SUFERIT O OPERAȚIE LA CAP. CUM ARATĂ DUPĂ INTERVENȚIE)

Ea mai spune că nu i-a fost teamă nici măcar o clipă de intervenția chirurgicală dificilă la care urma să fie supusă. ”Nu mi-a fost nici teamă, nu mi-am făcut nici griji, dar asta nu înseamnă că după ce am fost la domnul profesor Ciurea, după aceea am fost la încă două spitale, așa, pentru liniștea mea. Am vrut să mă verific pe mine. M-am dus la domnul profesor cu inima deschisă. Luni m-a băgat în operație și nu a avut sânge. Bineînțeles, că Mihai a pus imediat pe Internet și miercuri, 3 februarie, m-a băgat în operație”, a mai spus mama prezentatoului TV.