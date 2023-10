Campionul României, bătut în fața casei, cu bâta și toporul, de temutul clan Calotă: ”Te băgăm în scaunul cu rotile!” Drama: soția are leucemie

A fost scandal cât casa în Ferentari, la sfârșitul weekend-ului trecut! Sabin Bădulescu, nimeni altul decât multiplul campion național la skandenberg, a fost atacat în stradă cu bâte și topoare, chiar în fața locuinței sale, de opt indivizi. A ajuns la spital, i s-a pus piciorul în ghips și i s-au acordat și alte îngrijiri medicale. A fost externat, după o zi, dar va avea nevoie de multă recuperare pentru a se pune pe picioare. CANCAN.RO are povestea cutremurătoare trăită de sportivul în al cărui palmares se află și două titluri mondiale și trei europene! Totul, în exclusivitate!

Sabin e un munte de om, are 130 de kilograme, dar și un braț de fier. Nu cât ai pocni din degete a strâns aproape 500 de medalii, de la diferite competiții, unele internaționale. Skandenbergul e pasiunea lui de copilaș, pe care o urmează, pas cu pas, de 21 de ani, iar acum chiar și trăiește din ea. Nu-s bani cât să-i întorci cu lopata, dar are un trai, am putea spune, decent.

O atenționare pentru viteză a declanșat scandalul

Numai că, pentru o perioadă, va trebui să se mulțumească doar cu privitul. O bătaie pe care a luat-o, care se putea transforma într-o tragedie, l-a scos din circuit. O atenționare verbală, din partea lui, a declanșat iureșul.

Sabin i-a cerut unui conducător auto să lase accelerația mai moale, pentru că în zonă sunt foarte mulți copii. Bărbatul, iritat de cerința campionului, l-ar fi amenințat. Iar de la vorbe până la fapte nu a mai fost decât un pas. Puțin a trecut până când Sabin Bădulescu a fost înconjurat de niște indivizi, care-i cereau ”capul”.

”Am venit de la nevastă-mea, de la spital, am ajuns acasă, am parcat mașina și am ieșit cu fetița, am pus-o pe capotă, i-am dat un cartofior, puțin pește și a apărut unul cu o mașină mai puternică, așa, și o tura … I-am zis, te rog frumos, nu o mai accelera! Că sunt copii pe stradă, dai peste unul și l-ai omorât! S-a uitat el urât la mine și a mers mai departe. La un minut, m-a sunat unul dintre agresori: `tu faci de astea la noi pe stradă? Vrei să te băgăm în scaunul cu rotile?` I-am zis: Poftim? Cu cine vorbești? Băăăăi, venim acum, te facem franjuri, mi-a zis!

I-am spus: În primul rând, respectă-mă, că eu am făcut ceva pentru țara asta, am adus onoare pe barba mea și, doi, ești mai mic, vorbește-mi frumos. El mi-a zis că-mi dă interdicție să mai ies pe stradă, ci că mă aranjează ei. `Pe unde mergi, te aranjăm.` I-am zis: bine, frate, aranjează-mă!”, a povestit Sabin Bădulescu.

Au scos macetele, dar l-au lovit cu bâta și topurul

Imediat avea să simtă pe propria piele că nu au fost amenințări aiurea. Băieții răi s-au strâns în fața casei sportivului, acolo unde avusese schimbul de replici.

”În două minute, au venit zece inși, din clanul Calotă, între care două femei. Au scos macetele și le-au îndreptat spre mine. Nu m-au atins cu ele, nu m-au lovit. Dar unul dintre ei, unul care m-a agresat cel mai tare, cu un topor cu coadă de doi metri. Dar nu mi-a dat cu partea ascuțită… Mi-au dat și cu telescopul, vreo zece bucăți, de s-a rupt telescopul. A mai venit unul cu telescopul, mi-a dat, s-a rupt și ăla și a mai venit unul, cu o bâtă, mi-a dat și ăla vreo zece bucăți, pe piciorul stâng.

Mă uitam la el, obosise, mă luase un pic și plânsul, și nervii, că, la un moment dat, nu mai simțeam durere. Și am zis: ajunge! Dacă vreți să mă puneți jos, dați-mi doar la cap. Eu stăteam pe loc, ei cărau în mine, ca într-un sac. Era penibil ce se întâmpla. Mi-au dat cât mi-au dat și, apoi, au plecat”, a povestit întâmplarea Sabin.

Sabin Bădulescu a ajuns la spital

Sabin nu a chemat Salvarea. A urcat în mașină și a condus-o așa cum a putut. Ajungea la spital, unde intra la investigații. S-a ales cu multiple plăgi, dar, noroc, nu i-au ”trosnit” oasele picioarelor.

”Am sunat prietenii, pe unul, pe altul și le-am spus ce s-a întâmplat. Eram panicat. Să mă duc la Poliție? Ei nu mi-au dat la cap, nu mi-au dat la corp prea multe, nu au dat cu cuțitul, au avut un topor cu care au dat și telescoapele alea.

Prietenul meu l-a sunat pe șeful lor, ăla i-a zis de mine că băiatul e nervos, dar nu am făcut nimic. Auzi, cică băieții care m-au bătut nu au nicio pretenție!! Cum adică nu au nicio pretenție? Păi, ei mă bat și… Ei acum nu au bani să achite ce au comandat. Adică, bătaia aia pe care au servit-o… E cam așa: te duci la restaurant, comanzi și nu mai ai bani să achiți. Și zici, dom`le, mi-au furat banii din portofel! Cam asta fac ei acum, dar nu mă interesează, eu vreau să se facă dreptate.

N-am chemat Salvarea, m-am dus singur la spital, am condus. Eram umflat tot pe picioare, plăgi multiple, mi s-a spart carnea de la bâte. Am fost internat, mi s-au făcut analize, a venit ortopedul, radiografii… Mi-a zis că am avut mare noroc, de obicei cedează osul, crapă, la mine nu s-a întâmplat. Mi-a pus în ghip stângul, 10 zile trebuie să stau cu el așa, după aia, recuperare.

Ideea e că va dura mult recuperarea, luni, poate ani, pentru că eu nu stau. Pentru că eu mă duc la soția mea, liftul nu mai merge, urc 12 etaje.

Eu nu vreau niciun leu nemuncit. E singura mea sursă de venit, sportul. Acum, sunt imobilizat, am meci în Bulgaria, s-a anulat, am meci în Dubai, s-a anulat și acesta. Eu nu mă pot prezenta așa și nu mă pot pregăti. Aici e simplu, la nivelul ăsta, ca să facă bani, trebuie să muncești din greu. Eu câștig 2-3-4.000, sunt bani buni pentru mine, poate pentru unii sunt puțini”, a continuat Sabin.

Sabin Bădulescu, apel disperat pentru strângere de fonduri

Campionul trăiește o dramă. Soția lui are leucemie, iar tot ce face acum este pentru ea. Vrea s-o salveze cu orice preț, dar drumul e lung și greu. E chinuitor. Are nevoie de 61.000 de euro, pentru a spera la o salvare miraculoasă. Vrea s-o mute de unde se află acum, un spital unde igrasia domină. De aceea, el le cere ajutorul celor cu suflet mare, pentru a strânge fondurile necesare.

Vorbele lui sunt grave. Și apăsătoare. ”Soția nu mai are mult de trăit. E a doua tură de citostatice, și-a pierdut părul, eu am tuns-o… ”, spune Sabin.

Totul a început în această vară. ”Pe 16 august a fost diagnosticată. Prima cură a durat vreo trei săptămâni, deși trebuia doar una. Niște complicații… A ieșit din chimioterapie… Asta este cea mai agresivă formă de cancer, nu ai timp de nimic. Dacă stă o săptămână fără tratament, moare. Dacă soția mea are zile, nu vreau să mi-o ia infecția din spital.

Vreau niște fonduri, vreau să vând medaliile mele pentru a o salva pe soția mea. Sunt disperat, fac orice să o salvez. Să pot să-i ofer o șansă să-și trateze boala”, a încheiat campionul României la skandenberg.

