Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. Până atunci, însă, are loc Selecția Națională, iar artiștii și compozitorii propun piesele cu care speră să ajungă pe culmile succesului. Anul acesta, marele absent din rândul participanților de la noi este Mihai Trăistariu. Artistul susține că a avut câteva „clinciuri” și este extrem de mâhnit de ceea ce se întâmplă. CANCAN.RO are declarațiile artistului, dar și lista participanților.

Mihai Trăistariu absentează anul acesta de la Eurovision! Artistul nu e deloc împăcat cu ce se întâmplă în „culisele” concursului, drept urmare anul acesta zice „pas”. A avut mai multe variante de piese, însă nu a simțit că ar putea câștiga cu vreo una dintre el.

„Nu am reușit să găsesc o piesă bună în două săptămâni. Este greșit cum procedează TVR! M-am și ciondănit cu Dan Manoliu, care e șeful delegației, nu și anul acesta, care a zis că am timp un an și nu trebuie să fac piesa în două săptămâni.

Și am zis că da, dar anul trecut au trimis-o pe Roxen direct, iar noi degeaba ne făceam piese. Și atunci, artiștii nu s-au preocupat de Eurovision, nici eu. Și m-am trezit în postura de absent. Nu am găsit piesa AIA, deci din acest motiv absentez.

Legat de listă, m-am uitat și eu că sunt fan și cunosc tot ce e pe acolo. N-au apărut piesele, am auzit doar vreo 10. Totul ține de piesă, așa că nu ține de câte vizualizări ai pe YouTube. Ține de prestația ta live din concurs. Din ce am ascultat, nu e nimic care să poată să câștige. Niciuna nu răsare! „, ne-a declarat Mihai Trăistariu.

(CITEȘTE ȘI: IULIANA MARCIUC, SECRETUL UNEI VIEȚI ÎN ECHILIBRU! CUM ÎȘI ÎMPARTE PREZENTATOAREA TV TIMPUL ÎNTRE ACTIVITATEA DE LA EUROVISION ȘI FAMILIE)

Cine participă la Selecția Națională

Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu, jurații ediției din acest an, au decis ca următoarele piese să intre în Selecţia Naţională. Pe listă apar Carmen Trandafir, Dan Helciug sau Rona Hartner, însă marele absent este Mihai Trăistariu.

Melodiile care au trecut de etapa preselecției vor intra în prima etapă a semifinalei, de unde juriul și telespectatorii vor califica 20 de piese în următoarea fază a concursului. Semifinala Selecției Naționale se încheie pe 12 februarie, cu un show transmis în direct de TVR.

(VEZI ȘI: MIHAI TRĂISTARIU, MESAJ DIN LUMEA DE DINCOLO! CE I-A TRANSMIS MAMA SA. „SĂ TE ÎMBRACI ÎN ALB…”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: captură video