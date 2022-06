CANCAN.RO a vorbit cu locatarii din proximitatea SAGA, pentru a vedea cum trăiesc aceștia cu zgomotul de pe stadion: ”Nu mă deranjează muzica, îmi place!”

Festivalul SAGA 2022 ia cu asalt Bucureștiul, în perioada 3-5 iunie, în zona de est a capitalei. Cu o mulțime de nume internaționale, extrem de sonore, dar și cu cei mai pe val artiști autohtoni din zona underground, evenimentul de anul acesta propune pentru amatorii de distracție nu mai puțin de șapte scene pregătite de satisfacerea tuturor gusturilor artistice.

Din zori și până în noapte, spiritul libertății va răsuna în zona Arenei Naționale, stadion transformat în cea mai mare scenă a festivalului. Prin urmare, CANCAN.RO a dorit să consulte părerile locatarilor din proximitatea stadionului, iar surprizele sunt de proporții!

Dj Snake, Tiesto, Afrojack și Fedde Le Grand sunt doar câțiva dintre dj-ii de calibru internațional care vor da play hit-urilor ce au răsunat în întreaga lume. Pentru un asemenea privilegiu, petrecăreții au trebuit să scoată din buzunar sume considerabile, pentru abonamente care să faciliteze accesul la cele trei zile de festival: General Acces – 599 lei, General Acces Plus – 699 lei, Abonament VIP – 899 lei.

„Este horror, nu știu ce o să facem!”

Ca în cazul oricărei manifestări ce implică o mulțime de oameni, părerile sunt împărțite. Generația tânără militează pentru distracție, iar detaliul insolit este că seniorii îi susțin și empatizează, doar doar să îi vadă fericiți pe junii dornici de distracție. Desigur, cei cu interese pragmatice, persoanele ancorate în cotidianul pe care trebuie să îl învingă zi de zi, se simt deranjate de ceea ce urmează să se întâmple la SAGA, între 3 și 5 iunie. Drept mărturie stă declarația unei doamne, locatar al unui bloc din proximitatea Arenei Naționale.

„O să fie horror! Copilul meu are Evaluare peste trei săptămâni, n-o să doarmă trei nopți, e terorizat! Numai despre asta vorbim de două săptămâni, toți vecinii sunt absolut terifiați! Noi știm ce înseamnă asta, pentru că am mai avut. Una e să ai concert până la 10-11 noaptea, alta e să țină până la 5 dimineața! Deci este horror, nu știu ce o să facem! Ne gândeam să îl trimit pe copil la bunica, să nu stea aici, să poată să învețe, iar câinele meu este terifiat de zgomote puternice!

Deci noi avem o părere foarte proastă! Suntem 200 de oameni în grup, avem o asociație, toți vecinii, suntem în mesaje cu Primăria, mesaje din alea mai cu înjurături! Sugestia este să nu se facă într-un cartier unde lumea doarme la 11-12, într-un loc deschis, într-un spațiu unde se poate parca lejer, unde se poate circula! Deci noi cred că o să ne ducem la domnul Nicușor Dan, în alea trei nopți, și ne punem niște muzică electronică până la 5 dimineața, dacă nu putem dormi!”, ne-a declarat o doamnă indignată.

( VEZI ȘI: IULIA ALBU A ȘOCAT PE TOATĂ LUMEA DE LA SAGA: „ESTE PĂR NATURAL CUSUT PE PERDEA FRANȚUZEASCĂ! LUNGIMEA E ACEEAȘI CU CEA A PĂRULUI MEU!” )

„Se aude foarte tare, dar nu ne-a deranjat niciodată!”

În antiteză cu locatara de mai sus, este o doamnă care locuiește în imediata vecinătate a Arenei Naționale. Aceasta se declară extrem de încântată de concertul care va dura trei zile. Singurul impediment în aserțiunea doamnei este absența Deliei, pe care o admiră și ar fi așteptat să o asculte într-o reprezentație de zile mari: „Nici nu mă deranjează, pentru că eu sunt la muncă, dar nu mă deranjează muzica, cu toate că îmi place! Am înțeles că o să cânte Delia, care eu o iubesc și îmi place mult de ea! Se aude foarte tare, eu stau sus la etajul trei. Se aude pentru că sunt boxele alea, dar nu ne-a deranjat niciodată! Au mai fost spectacole, meciuri etc.

Nu s-a pus problema! Eu una stau pe spate, dar mai ies pe balcon pe față, stau și ascult până la 10-11-12, care îmi place foarte mult! Am înțeles că e scump, și noi am vrea să ne ducem pe stadion să vedem pe doamna Delia, dar problema e că e biletul foarte scump, dar așa ascultăm de sus!”, a adăugat locatara pasionată de muzica autohtonă.

( CITEȘTE ȘI: CUM S-AU DISTRAT GEORGE BURCEA ȘI VIVIANA SPOSUB, LA SAGA. GESTUL ROMANTIC FĂCUT DE ACTOR, ÎN VĂZUL LUMII. „S-A LĂSAT PURTAT DE VAL!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.