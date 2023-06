Cristina ICH a „înflorit” după ce s-a împăcat cu Alex Pițurcă

Cristina ICH și Alex Pițurcă, dragoste cu năbădăi! De-a lungul relației s-au certat, s-au împăcat… Ultima reconciliere între cei doi a avut loc la finalul lunii mai. De atunci, șatena a “înflorit”, iar CANCAN.RO a surprins-o în toată splendoarea ei. Ce a făcut cea supranumită de mulți drept “Angelina Jolie de România” în buricul Capitalei? Unde s-a delectat? Avem imaginile și toată povestea!

Cristina ICH și Alex Pițurcă s-au certat și s-au despărțit în toamna anului 2022. Ea și-a luat catrafusele, a părăsit căminul conjugal și s-a mutat într-un imobil din Băneasa, alături de băiețelul pe care îl are împreună cu fiul fostului selecționer al echipei naționale. Singură-singurică nu a putut, însă, să reziste. Așa că a revenit lângă cel care a făcut-o mămică (DETALII AICI). Dulce împăcare 😊!

Super-apariție în zona Dorobanți

De atunci, “Angelina Jolie de România” surprinde plăcut cu fiecare apariție. Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o în zona Dorobanți. Ce fizic, ce atitudine, ce forme! Cristina ICH este HOT HOT HOT! În primă fază, partenera lui Alexandru Pițurcă s-a oprit la Florăria IRIS de unde a cumpărat ce și-a propus. Nu s-a oprit, însă, aici. A defilat, în continuare, pe stradă, în toată splendoarea ei.

(VEZI AICI: CRISTINA ICH ȘI-A ”FURAT-O”! IUBITA LUI ALEX PIȚURCĂ A POVESTIT TOTUL, LA O CAFEA, PE DOROBANȚI)

A “finalizat” la cofetărie

Următorul popas l-a făcut la cofetăria Grace. De unde, din nou, a achiziționat produsele dorite. Cristina ICH a fost, fără nicio exagerare, răvășitoare. A atras, încă o dată, privirile tuturor. După împăcarea cu Piți Jr. și-a dat, practic, un “restart”. A fost super relaxată și a evitat să iasă în evidență. Nu a avut, însă, nicio șansă. Cu astfel de forme nu avea cum să scape de ochiul vigilent al CANCAN.RO. Pentru a vă convinge, “răsfoiți” cu maximă încredere GALERIA FOTO. Cu siguranță, nu veți regreta!

Cristina ICH, despre relația cu Alex Pițurcă: “O perioadă groaznică!”

Cristina ICH și Alex Pițurcă se despărțeau, în octombrie 2022. La momentul respectiv, influencerița avea să dezvăluie, în podcastul prietenului ei, Radu Țibulcă, detalii despre relația cu fiul fostului selecționer al “tricolorilor”.

(CITEȘTE ȘI: CUM L-AM SURPRINS PE LOGODNICUL CRISTINEI ICH, DUPĂ CE ȘATENA A ANUNȚAT CĂ VREA SĂ SE MUTE DIN ȚARĂ. NIMIC NU-L SPERIE PE PIȚI JR.!)

“Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică!

Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat! Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile.

L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!”, a spus Cristina ICH.