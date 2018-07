CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România , îți oferă o șansă unică! (Promotiile zilei la monitoare) Poți participa la mega-concertul pe care îl va susține Jason Derulo, pe 4 august, la NUBA Mamaia, fără să te coste nimic, ba mai mult și cu mâncarea și băutura nelimitată GRATIS. Tratația, masa și dansul… din partea CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România! Pentru participarea la concurs, userii vor trebui să dea Like și Share postării concursului de pe paginile oficiale de Facebook/Instagram ale CANCAN.RO și să lase un comentariu în care să tag-uiască alte trei persoane, cu care vor împărți premiul.

Fiecare dintre cei doi câștigători va beneficia de câte o masă VIP de patru persoane (câștigătorul alături de încă trei persoane), unde mâncarea și băutura (alcoolică și nealcoolică) vor fi complet gratuite. Concertul Jason Derulo de la NUBA Mamaia poate fi considerat, de ce nu, evenimentul anului pe litoralul românesc. Mii de oameni nu vor avea fizic loc în nebunia de weekendul viitor. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragerea la sorți care va avea loc în data de 02.08.2018 ora 14:00.

Cei doi care vor intra în posesia premiilor vor fi anunțati pe paginile de Facebook și, respectiv, de Instagram și vor fi tag-uiți. Datele de contact ale câștigătorilor se vor solicita într-un mesaj privat pe chat-urile Facebook/Instagram.

NUBA Beach Club va fi din nou luat cu asalt de mii, poate chiar zeci de mii de oameni din toată România, dar nu numai, de data aceasta cu ocazia concertului pe care mega-star-ul Jason Derulo îl va susține pe scena club-restaurantului de pe plaja stațiunii Mamaia.

Artistul are 28 de ani și este unul dintre cei mai apreciați ai momentului. Este originar din Miami, Florida, iar copilăria și-a petrecut-o studiind operă, teatru și balet. A lansat primul single la doar 8 ani. “Trumpets”, “What If”, “Marry Me” sau “In My Head” sunt printre cele mai faimoase piese ale lui Jason Derulo.

Se anunță un party de zile mari, ce va ridica ștacheta petrecerilor din România, iar conturile de socializare vor fi invadate de zeci de mii de postări ale petrecăreților, gata să se distreze pe muzica celebrului artist. Cei mai celebri clubberi s-au anunțat, cele mai bune mese s-au dat, e o chestiune de ore și nu va mai fi nici o masă disponibilă. Asta nu și pentru cei doi câștigători CANCAN.RO, care vor avea masa exact în epicentrul epicentrului, cum s-ar spune vor da "ora exactă" tuturor "mesenilor".

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

„CANCAN te trimite la Jason Derulo @ NUBA Mamaia”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat si desfasurat de WEB EDITING DEVELOPMENT SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Biharia, nr. 67-77, corp B, etaj 1, Camerele 1,4,5,6,11,12,13,14, numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/631/20.01.2016, CUI 35451445, cont bancar RO24INGB0000999905634433 deschis la ING Bank, reprezentata legal de Savulescu Claudia Cristina, in functia de Administrator (denumita in continuare „Organizator”). Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public pe www.cancan.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa prezentarea acestor modificari pe paginile mentionate mai sus.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email la concurs@cancan.ro pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul va fi lansat la data de 27.07.2018, ora 16:00 si va dura pana la data de 01.08.2018 ora 12:00. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru participarea la concurs, userii vor trebui sa dea Like și Share postarii concursului de pe paginile oficiale de Facebook/Instagram cancan.ro si sa lase un comentariu in care sa tag-uiasca alte trei persoane, cu care va imparti premiul.

Extragerea se va face prin tragere la sorti – random.org si va avea loc in data de 02.08.2018 ora 14:00. Cei doi castigatori vor fi anuntati pe paginile de Facebook si, respectiv, de Instagram CANCAN.RO si vor fi taguiti.

Datele de contact ale castigatorilor se vor solicita intr-un mesaj privat pe chat-urile Facebook/Instagram.

Premiile constau in:

Fiecare dintre cei 2 castigatori va beneficia de cate o masa VIP de patru persoane ( castigatorul alaturi de inca trei persoane) – reprezentand acces si consumatie – sambata, 4 august 2018, la concertul Jason Derulo de la NUBA Mamaia – valoare premiu individual: 500 lei.

Valoare totala premii: 1000 lei

PREMIUL ACORDAT NU SE POATE CONVERTI IN BANI.

La primirea premiului, castigatorii vor completa un proces verbal de predare-primire al premiului. Castigatorii se obliga sa mentioneze pe Procesul verbal de predare-primire al premiului, in baza prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei luni urmatoare lunii in care a fost predat premiul catre castigator) codul sau numeric personal din cartea de identitate si sa predea o copie a actului sau de identitate. In cazul in care un castigator refuza sa indice codul sau numeric personal sau sa predea o copie a actului sau de identitate, nu ii va fi inmanat premiul castigat, el urmand a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu.

Platitorul premiilor, in speta WEB EDITING DEVELOPMENT SRL, se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câstigatorului.

Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre castigator

In acest sens, in baza prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei luni urmatoare lunii in care a fost predat premiul catre castigator), castigatorii premiilor vor inmana Reprezentantului Organizatorului o copie a actului de identitate.

SECTIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Castigatorii extrasi prin tragere la sorti, conform celor mentionate in sectiunea 4, vor fi contactati de catre Organizator conform informatiilor furnizate de catre participanti. De asemenea, numele castigatorilor vor fi postate pe paginile de Facebook/Instagram mentionate in regulament. Premiile vor putea fi revendicate la sediul Organizatorului sau prin trimiterea unui mail la concurs@cancan.ro. Premiile nerevendicate pana la data de 04.08.2018 se anuleaza.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/ resedinta in Romania cu varsta peste 18 ani.

Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului concursului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).

Premiul NU ESTE transmisibil.

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la prezentul Concurs, participantii/castigatorii sunt de acord ca datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon fix si/sau mobil, e-mail) sa fie prelucrate de Organizator. Prelucrarea va avea ca scop predarea premiului si plata impozitului.

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale ale participantilor la concurs.

De asemenea, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs.

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a se adresa justitiei.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesand www.cancan.ro. Pentru informatii suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, va rugam sa trimiteti un mail la concurs@cancan.ro incepand cu data de 27.07.2018.

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

