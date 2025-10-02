Acasă » Știri » Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena”

Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena”

De: Irina Vlad 02/10/2025 | 22:03

După o ani întregi în care a ales să absenteze din lumina reflectoarelor, Dan Voiculescu (79 de ani) a revenit în fața publicului – invitat de onoare în cel mai recent episod al podcastului Fain & Simplu cu Mihai Morar, într-un maraton de confesiuni cutremurătoare și declarații incendiare. Printre altele, mogulul media a oferit detalii despre unul din momentele din viața sa în care a fost la un pas de moarte. 

Dan Voiculescu a fost invitatul de onoare în cel mai recent episod al podcastului Fain & Simplu cu Mihai Morar. Afaceristul și-a deschis sufletul într-un interviu plin de emoție, sinceritate și a detaliat drama care i-a schimbat destinul: moartea primei sale soții și momentul în care a fost diagnosticat cu o formă de cancer.

Dan Voiculescu: ”M-am îmbolnăvit de supărare”

În timpul discuției, întrebat dacă a suferit mai mult în ziua în care a murit Sofica, prima soție, sau în ziua în care a aflat că va merge la închisoare, Dan Voiculescu a rememorat unul dintre cele mai dureroase episoade din viața sa. În ziua în care a aflat că mama fiicelor sale, Camelia și Corina, a fost diagnosticată cu o formă de cancer, afaceristul a suferit un șoc emoțional, iar la câteva luni a aflat că și el are cancer.

Mihai Morar: Ați suferit mai mult în ziua în care a murit soția dumneavoastră, prima soție, decât în ziua în care ați aflat că veți merge la închisoare?

DAN VOICULESCU: ”Închisoarea a fost un experiment din care am încercat să culeg tot ce e pozitiv. Durerea provocată de pierderea soției a fost de nedescris încât nu pot exprima în cuvinte. După 35 de ani de conviețuire, doi copii frumoși, nu se compară.

Când am aflat de boala pe care o are Sofica, acel cancer nenoricit, au trecut câteva luni și am făcut și eu cancer de supărare. Cred că se declanșează pe loc. La mine a durat trei luni până mi-am dat seama. Am avut o transformare de celule din benigne în maligne. Deci am făcut cancer, apropo de cât de greu mi-a fost.

Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena. Eu am supraviețuit dintr-un singur motiv. La mine a fost descoperită boala din timp. Dacă întârziam câteva luni nu mai aveam ocazia să stăm împreună aici. ”, a spus Dan Voiculescu în podcastul lui Mihai Morar. 

Destinul a făcut ca la câțiva ani de la moartea primei soții să o cunoască pe Liana, o femeie care îi seamănă extrem de mult fostei partenere. Dan Voiculescu a mărturisit că a durat ceva timp până când s-a decis dacă sa facu sau nu o familie cu ea, însă într-un final și-a luat inima în dinți, s-au mutat împreună și au adoptat o fetiță.

Mihai Morar: Cum v-ați revenit după pierderea primei soții?

DAN VOICULESCU: Păi eu pun totul în seama lui Dumnezeu, al destinului. Dumnezeu a făcut să cunosc pe cineva care seamănă extraordinar de mult cu Sofica. Și la suflet poate un pic mai hotărâtă decât Sofica. Și am cunoscut un om deosebit, pe Liana. Am stat mult timp până m-am hotărât să ne mutăm împreună.

În final, am făcut-o, am înfiat un îngeraș de fată, Dana, o minune de copil care și ea a trecut prin niște momente foarte grele. Când am plecat eu la pușcărie, ea avea 14 ani. Și, practic, ei m-au salvat. Că dacă eu rămâneam singur, cu durerea în mine și fără posibilitatea de a avea suflete lângă mine… eu n-am putut niciodată să trăiesc fără suflete lângă mine, care să mă încălzească, care să mă certe, care să mă aprobe… ”

