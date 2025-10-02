Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena”

După o ani întregi în care a ales să absenteze din lumina reflectoarelor, Dan Voiculescu (79 de ani) a revenit în fața publicului – invitat de onoare în cel mai recent episod al podcastului Fain & Simplu cu Mihai Morar, într-un maraton de confesiuni cutremurătoare și declarații incendiare. Printre altele, mogulul media a oferit detalii despre unul din momentele din viața sa în care a fost la un pas de moarte.

Dan Voiculescu a fost invitatul de onoare în cel mai recent episod al podcastului Fain & Simplu cu Mihai Morar. Afaceristul și-a deschis sufletul într-un interviu plin de emoție, sinceritate și a detaliat drama care i-a schimbat destinul: moartea primei sale soții și momentul în care a fost diagnosticat cu o formă de cancer.

Dan Voiculescu: ”M-am îmbolnăvit de supărare”

În timpul discuției, întrebat dacă a suferit mai mult în ziua în care a murit Sofica, prima soție, sau în ziua în care a aflat că va merge la închisoare, Dan Voiculescu a rememorat unul dintre cele mai dureroase episoade din viața sa. În ziua în care a aflat că mama fiicelor sale, Camelia și Corina, a fost diagnosticată cu o formă de cancer, afaceristul a suferit un șoc emoțional, iar la câteva luni a aflat că și el are cancer.

Mihai Morar: Ați suferit mai mult în ziua în care a murit soția dumneavoastră, prima soție, decât în ziua în care ați aflat că veți merge la închisoare?

DAN VOICULESCU: ”Închisoarea a fost un experiment din care am încercat să culeg tot ce e pozitiv. Durerea provocată de pierderea soției a fost de nedescris încât nu pot exprima în cuvinte. După 35 de ani de conviețuire, doi copii frumoși, nu se compară. Când am aflat de boala pe care o are Sofica, acel cancer nenoricit, au trecut câteva luni și am făcut și eu cancer de supărare. Cred că se declanșează pe loc. La mine a durat trei luni până mi-am dat seama. Am avut o transformare de celule din benigne în maligne. Deci am făcut cancer, apropo de cât de greu mi-a fost. Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena. Eu am supraviețuit dintr-un singur motiv. La mine a fost descoperită boala din timp. Dacă întârziam câteva luni nu mai aveam ocazia să stăm împreună aici. ”, a spus Dan Voiculescu în podcastul lui Mihai Morar.

Destinul a făcut ca la câțiva ani de la moartea primei soții să o cunoască pe Liana, o femeie care îi seamănă extrem de mult fostei partenere. Dan Voiculescu a mărturisit că a durat ceva timp până când s-a decis dacă sa facu sau nu o familie cu ea, însă într-un final și-a luat inima în dinți, s-au mutat împreună și au adoptat o fetiță.

Mihai Morar: Cum v-ați revenit după pierderea primei soții?