Când a aflat, de fapt, Bianca Mitroi că Robert Braia a scăpat de motanii ei. Ce a găsit în telefonul iubitului ei, cu 2 zile înainte să plece în Thailanda

Bianca Mitroi și Robert Braia au stârnit numeroase controverse la Insula Iubirii. Au venit să-și testeze relația amoroasă, însă au dat-o în bară din primul episod, de când s-a aflat despre un plan diabolic de-al bărbatului. Tânăra este o mare iubitoare de animale, în special de pisici. Aceasta avea doi motani, pe care-i iubea nespus, și de care iubitul ei a făcut tot posibilul să scape. Pentru că se simțea neglijat de iubită din cauza felinelor, acesta a recurs la o situație disperată și de condamnat. După ce a dezvăluit în fața tuturor că a scăpat de pisici, fanii emisiunii s-au revoltat. Când a aflat, de fapt, Bianca, despre gestul partenerului ei de viață? Încă este în stare de șoc!

Bianca Mitroi și Robert Braia au mers la Insula Iubirii să-și testeze relația amoroasă. Tânăra a aflat cu foarte puțin timp înainte să-și ia zborul spre Thailanda, că iubitul ei a recurs la un plan diabolic pentru a scăpa de pisicile ei. Tânărul s-ar fi simțit neglijat din cauza pisicilor și ar fi făcut un gest revoltător pentru a scăpa de ele. N-a ținut cont de urmări și a făcut tot posibilul să scape de motani. Apoi, a pus la cale un scenariu horror ca să pară totul un accident.

”I-am speriat pisicii și au căzut de la balcon. Era unul jos, pe care l-am recuperat, dar unul dintre ei a plecat prin cartier. Am mers și l-am căutat – și fără să știe ea – și l-am adus înapoi. După ce l-am adus înpoi – eu las geamul deschis des – și într-o seară au plecat amândoi. Eu nu o iubeam când am făcut chestia aia. Pe parcurs am început să ne iubim și a aflat fix cu o zi înainte să mergem la Insula iubirii.

Bianca Mitroi a trăit un adevărat coșmar. Pisicii i-au dispărut înainte de Crăciun, iar tânăra a intrat într-o depresie urâtă. Concurenta de la Insula Iubirii a dezvăluit, pe internet, că a aflat de gestul lui Robert fix cu 2 zile înainte să plece în Thailanda. Aceasta n-a mai putut refuza participarea la emisiune, căci era prea târziu. Tânăra a relatat cum i-a găsit mesajele dubioase în telefon, având parte de un mare șoc.

„Vă salut pe toți! Vreau să încep prin a vă mulțumi că-mi sunteți alături și că empatizați real cu trăirile mele. Mi-aș dori să clarific, în schimb, câteva aspecte care au fost înțelese greșit. Motanii mei au dispărut cu câteva zile înainte de Crăciun, iar emisiunea Insula Iubirii s-a filmat în luna Februarie. În tot acest timp, eu i-am căutat neîncetat și credeți-mă că am făcut mai mult decât mi-a stat în putere să-i găsesc, iar activitatea mea muzicală a fost pusă total pe pauză. Nu m-am mai ocupat deloc de asta pentru că am fost într-o depresie foarte puternică.

Nu am mâncat, nu am dormit, mi-am canalizat energia doar în această direcție. Mesajul din telefonul lui Robert l-am descoperit cu 2 zile înainte de a pleca în Thailanda, dorindu-mi să găsesc altceva, lucruri pe care le-am descoperit și în telefonul și ulterior veți vedea și voi despre ce este vorba…am fost sub șoc, nu realizam ce se petrece, timpul era prea scurt pentru a mai putea da înapoi în ceea ce privește emisiunea, iar eu eram atât de depresivă încât nu mai știam ce să fac în acel moment. Ei bine, am plecat în Thailanda și s-au desfășurat filmările chiar și după ce am revenit în țară eu i-am căutat”, a explicat Bianca Mitroi, pe rețelele de socializare.