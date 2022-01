Când începe noul sezon al show-ului “Românii au talent”, de la Pro TV. Cine sunt noii jurați și pe cine înlocuiesc

Sezonul 12 al show-ului “Românii au talent” va începe vineri, 4 februarie, la Pro TV. Alături de Andra și Andi Moisescu vin doi noi jurați. Pe cine înlocuiesc aceștia.

Mihai Bobonete și Dragoș Bucur sunt ultimele “achiziții” de la “Românii au talent”. Cei doi îi înlocuiesc pe Florin Călinescu și Alexandra Dinu. Smiley și Pavel Bartoș rămân pe pozițiile lor, în culise, unde să ia declarații.

“Eu cred că românii chiar au talent, suflet mare şi un simţ al umorului foarte dezvoltat, aşa că o emisiune care să caute şi să dovedească aceste lucruri este perfectă! E o bucurie pentru mine să fac parte din echipa Românii au talent şi să fiu în juriu alături de Andra, Andi şi Bobo”, a spus Dragoț Bucur, potrivit paginademedia.ro.

Mihai Bobonete, încântat de acest proiect

La rândul lui, actorul și comediantul Mihai Bobonete susține că este foarte bucuros că face parte din acest proiect. “Sunt foarte fericit să mă aflu în postura de jurat deoarece este show-ul pe care îl respect cel mai mult și care mi-a plăcut de la lansare. Îmi face plăcere să lucrez cu o echipă pe care, în mare parte, o cunosc și alături de care am lucrat la diferite proiecte. Pe colegii jurați îi cunosc foarte bine, pe fiecare în parte, și simt că ne vom distra foarte tare. Abia aștept să mă distreze și pe mine altcineva pentru că, de obicei, eu fac lumea să râdă. Acum sunt în fața scenei și aștept să văd ce înseamnă să fii român talentat”, a declarat Mihai Bobonete.

Cine a câștigat “Românii au Talent”, sezonul 11

Ana Maria Mărgean a reușit să ajungă la inimile oamenilor prin vocea ei incredibilă și abilitățile de ventrilocie și să-i convingă pe telespectatori că merită votul lor. A descoperit că are acest talent în timpul pandemiei de coronavrus, uitându-se pe Youtube, și s-a gândit să încerce. Adolescenta a plecat acasă cu premiul în valoare de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat concurent al sezonului 11.

“Nu am crezut că pot ajunge atât de departe. Am foarte mari emoții și nu mă pot opri din plâns. Este, cu siguranță, cea mai frumoasă zi din viața mea. Această experiență a însemnat totul pentru mine, am trăit fiecare clipă”, mărturisea Ana.