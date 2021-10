Dragoș Bucur voia să refuze propunerea de a fi jurat la Românii au talent. Motivul pentru care s-a răzgândit

Dragoș Bucur și Mihai Bobonete sunt noii jurați ai emisiunii ”Românii au talent”, după ce Florin Călinescu și Alexandra Dinu și-au dat demisia. Soțul Danei Nălbaru a mărturisit, însă, că inițial avea de gând să refuze această propunere venită din partea șefilor de la Pro TV.

Dragoș Bucur și Mihai Bobonete vor face parte din masa juraților la emisiunea "Românii au Talent" de la Pro TV. În urmă cu două săptămâni, au avut loc primele filmări iar soțul Danei Nălbaru a făcut dezvăluiri despre modul în care s-au desfășurat lucrurile, dar și care a fost prima lui impresie din postura de jurat.

”M-am cam plictisit pentru că… Eu mă așteptam să fie aici distracție, mă așteptam ca Bobonete să spună glume toată ziua, mă așteptam ca Andra să cânte, de la Andi mă așteptam ca la două, trei chestii să vină cu ceva inteligent, eventual niște direcții în muzică, în… Eu știam că el știe tot. Dar nu e deloc așa. A fost destul de plictisitor, dar a fost prima filmare”, a spus Dragoș Bucur în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Dragoș Bucur: ”Primul gând a fost să refuz”

Puțini, însă, sunt cei care știu că de fapt Dragoș Bucur nu voia să facă parte din proiectul de la Pro TV. Cel puțin la început, atunci când șefii trustului i-au propus noul job. Soțul Danei Nălbaru a mărturisit că avea un program destul de încărcat și nu credea că o sa facă față și celorlalte proiecte în care este implicat.

”Primul gând a fost să refuz, propunerea a venit într-o perioadă în care filmările pentru „Visuri la cheie” sunt foarte intense, vremea s-a cam stricat și suntem contracronometru cu lucrările. De-a lungul celor 8 ani de când sunt parte din echipa „Visuri la cheie”, am mai primit propuneri pentru alte colaborări la care am spus pas, dar „Românii au talent” are niște ingrediente care îl fac să fie atât de iubit pe cât este, atât de cei care îl produc, cât și de public, așa că este un proiect de nerefuzat”, a mărturisit Dragoș Bucur pentru Tv Mania.