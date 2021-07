De ce pleacă Florin Călinescu de la PRO TV?! Ce sumă ar fi încasat actorul pentru jurizarea de la ”Românii au talent”

Conform celor de la Capital, Florin Călinescu ar fi fost nemulțumit de noul management al trustului, cărora le-ar fi exprimat nemulțumirile sale privind calitatea și lipsa de identitate a postului TV. „Spunea că oamenii sunt demotivați și că nu mai au filozofie de lideri”, spun informațiile venite pe surse de la Capital.

”Probabil că eu am cel mai mare salariu”

„Probabil că eu am cel mai mare salariu. Măi, nu știu cine îl are. Dacă îl are Andreea Esca sau Andra sau eu. Nu știu ce salariu are Andi (Andi Moisescu – n red.) sau Andra sau Andreea. Lucrurile astea sunt confidențiale, nu m-au interesat”, declarat marele actor Florin Călinescu, acum ceva timp.

Potrivit sursei citate anterior, Florin Călinescu ar fi primit în jur de 50.000 de euro pe sezon la Românii au talent.

Florin Călinescu, jurat la ”Românii au talent” din 2015

În octombrie 2015, PRO TV anunța noua ”achiziție” din cadrul show-ului “Românii au talent”. Florin Călinescu îi lua locul, la masa juriului, lui Constantin Cotimanis. ”Am dat concurs și, dintre mai mulți concurenți, m-am mirat și eu că am avut această ocazie. Talentul meu este să vorbesc oamenilor. Mi-a fost dor de oamenii cărora mă adresam. Ma întrebau pe stradă ce fac și când revin. Românii au mai mult talent decât alte popoare. Nu am putut să refuz invitația”, spunea atunci Florin Călinescu.

Postul de televiziune a oferit o reacție oficială, pentru click.ro. ”Nu putem comenta cu privire la postarea făcută de domnul Florin Călinescu, pe pagina lui personală de Facebook. Ca în fiecare an, este perioada negocierilor pentru membrii juriului Românii au talent. Odată ce acestea se vor încheia, publicul emisiunii se va bucura de începerea filmărilor pentru un nou sezon al celui mai iubit show de entertainment din România”, au transmis reprezentanții PRO TV.

