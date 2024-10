Când s-a cunoscut Carmen Grebenișan cu actualul ei iubit, de fapt. Ce trebuie să știi despre relația lor

Carmen Grebenișan se iubește de luni bune cu Cristi, după divorțul de Alex Militaru. Influencerița pare că și-a găsit sufletul pereche și este mai fericită ca niciodată. Totul merge ca pe roate în viața ei și este numai un zâmbet ori de câte ori apare în lumina reflectoarelor. De curând, blondina a povestit parcursul relației ei amoroase cu bărbatul „misterios”. Se pare că nu se cunosc de puțină vreme!

În urmă cu ceva vreme, aceasta povestea în văzul lumii cum s-a întâlnit ea cu actualul partener, pe care nu-l știe de puțină vreme. Cei doi se cunosc de mult mai mult timp, însă lucrurile au început să funcționeze și să depășească granițele prieteniei abia după separarea ei de Alex Militaru.

„El locuiește în America, dar este din România. Îl știam de multă vreme. A stat și el în Cluj-Napoca pentru facultate, dar nu am interacționat, nu am avut discuții, nu am menținut legătura niciodată”, a povestit influencerița în emisiunea lui Cătălin Măruță.