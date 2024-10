Tatăl lui Carmen Grebenișan, diagnosticat cu tumoare cancerigenă. Fosta concurentă de la Survivor România, dezvăluiri dureroase!

Carmen Grebenișan a făcut mărturisiri dureroase despre momentul în care a aflat că tatăl ei suferă de cancer. Influencerița a susținut că acela a fost cel mai greu moment din viața sa și i-a fost foarte rău și din punct de vedere psihic, și fizic.

Carmen Grebenișan se numără printre cele mai apreciate influencerițe din România. De-a lungul timpului, a reușit să adune pe rețelele de socializare o comunitate importantă de oameni care îi sunt alături la fiecare pas.

Deși tânăra are în prezent o viață la care mulți nici nu îndrăznesc să viseze și își poate permite orice lux, în copilărie situația a fost cu totul alta. Familia vedetei a trecut prin mai multe probleme financiare. Mai mult decât atât, blondina a trăit un adevărat coșmar atunci când tatăl ei s-a îmbolnăvit.

Carmen Grebenișan a mărturisit că cel mai greu moment din viața ei a fost atunci când a aflat despre boala tatălui său. Bărbatul a fost diagnosticat cu tumoare și a încercat să păstreze secret, motiv pentru care influencerița a aflat cu doar câteva zile înainte ca acesta să fie operat.

„Probabil cel mai greu moment din viața mea a fost când am aflat că tatăl meu este bolnav. Știu că urma să dau și BAC-ul și am aflat că are o tumoare cancerigenă, chiar înainte cu câteva zile să se interneze, să se opereze. Nu ne-a spus și nu știam prea multe. Nu știam dacă operația este periculoasă, nu știam nimic. Cert este că mi s-a făcut un rău psihic, fizic din toate punctele de vedere. A fost cel mai mare rău pe care l-am resimțit până atunci și de atunci.”, a declarat Carmen Grebenișan la Vorbește lumea.