Când se difuzează, de fapt, serialul „Lia, soţia soţului meu”, la Antena 1? E producţia momentului

„Lia-soția soțului meu” este noua producție românească difuzată pe Antena 1, care face, deja, ravagii printre telespectatori. Serialul este o adaptare a serialului turcesc Asla Vazgeçmem (Niciodată nu renunț), ce a fost difuzat în România, pe Happy Channel.

Serialul este noua producție a Ruxandrei Ion, supranumită „Mama telenovelelor românești”. Sub numele său se înscriu numeroase seriale românești de succes, precum ,Numai iubirea’’, ,,Lacrimi de iubire”, ,,Păcatele Evei”, ,,Iubire ca în filme”, ,,Ingerasii”, ,, Inima de țigan’’, ,,Regina’’ și ,,Aniela’’.

Când putem urmări serialul

În serialul „Lia – soția soțului meu”, ne întâlnim cu actori pe care i-am mai văzut și în alte producții românești, ca de exemplu Ioana Blaj (,,Sacrificiul”, ,,Fructul oprit”, ,,Adela”) și Bebe Cotimanis (,Vlad”, ,,O nouă viață”, ,,Daria, iubirea mea”), dar și cu nou-veniți în industrie: Ana Bodea (protagonista serialului) și Ștefan Floroaica (semifinalist Exatlon).

Premiera producției a avut loc pe 12 ianuarie, pe Antena 1. Cei care doresc să urmărească serialul, o pot face în fiecare joi, la ora 20:30. Dacă nu ați reușit să fiți în fața televizorului la ora din ziua respectivă, nicio grijă, puteți urmări aventurile Liei în reluare, în fiecare sâmbătă, începând cu ora 9:00.

Ana Bodea, actrița care joacă rolul principal, mai exact cel al Liei Călin, se declară deosebit de entuziasmată de producția din care face parte.

„Am pornit cu mare bucurie în proiectul despre care pot spune că reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru mine şi abia aştept să vizionez primele episoade, pe 12 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1″, a mărturisit actrița.

Între cele două personaje principale a existat chimie

Ștefan Floroaică, actorul care a intrat în pielea personajului principal masculin, a dezvăluit anumite detalii legate momentul în care a întâlnit-o pentru prima oară pe Ana Bodea, colega lui de platou.

„Am luat foile cu textele, m-am dus într-o încăpere și m-am dus să repet până am intrat în sala de casting, unde am întâlnit-o pe Ana Bodea, care este partenera mea din serial și în tot haosul ăla, în toată gălăgia aia din capul meu, în momentul când am privit-o m-am liniștit. Când schimbam privirea, iar apărea gălăgia. Este unul dintre motivele pentru care probele mele cu ea au fost foarte bune, pentru că a existat chimie”, a explicat Ștefan Floroaica.

Serialul are toate ingredientele unei producții de succes: dramă, suspans și dragoste. Conform scenariului, Lia Călin este o tânără de 20 de ani, care visează să devină balerină și să studieze la o școală de balet din Rusia. Fata este o fire ambițioasă și luptă pentru a-și îndeplini visul, în ciuda obstacolelor întâmpinate. Una dintre dificultăți va fi chiar…stați, nu vă spunem! Va trebui să continuați să urmăriți serialul ca să vedeți cu ochii voștri.