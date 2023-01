Ruxandra Ion, supranumită „mama telenovelelor românești”, a creat povești de succes din postura de producător TV. Cea mai recentă producție a sa, ce a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, este serialul “Lia”, difuzat de Antena 1. Sursele CANCAN.RO susțin că celebra producătoare încalcă dreptul la intimitate al actorilor pe care îi alege pentru filmele sale. Iată firul poveștii actuale, de fapt, acțiunea de marketing propusă de Ruxandra Ion (66 de ani) și Antena 1, pe care o lansăm aici, cu 4 personaje principale.

Ruxandra Ion, (primul personaj al „filmului nostru”), pare că face și desface cupluri de actori, intervenind în viețile lor private. Obișnuită cu succesul, celebra producătoare TV are un singur scop, pentru care este dispusă, se pare, să încalce anumite reguli. Care este acesta? Manipularea tinerilor telespectatori, și nu numai, pentru o audiență de proporții.

Ruxandra Ion nu vrea ca „Lia” să fie iubita lui Andrei Ivan

Surse bine informate susțin că “mama telenovelelor românești” are o nouă „victimă” de care se ocupă cu îndârjire. Este vorba despre interpreta personajului principal, Lia Călin, pe numele său real Ana Bodea (al doilea personaj din “producția” Cancan). Tânăra actriță a fost luată sub aripa protectoare a Ruxandrei Ion și lansată direct pe micile ecrane. În vârstă de 22 de ani, Ana are, ca majoritatea tinerelor care se respectă, un iubit, pe Andrei Ivan, la rândul său actor.

Statutul de iubită, pe care îl are personajul principal feminin din „Lia”, pare că o încurcă mult pe Ruxandra Ion, motiv pentru care a luat măsuri drastice. Astfel, celebra producătoare TV i-a interzis Anei Bodea, prin intermediul oamenilor din producție, să mai apară în public cu actorul Andrei Ivan, iubitul ei (cel de-al treilea personaj al nostru). Mai mult, i-a ordonat să șteargă din rețelele de socializare toate amintirile și imaginile pe care cei doi le au împreună, din ultimele 6 luni. Nu este greu de intuit că dorința Ruxandrei Ion a destabilizat cuplul și a creat o mare isteriei în viața personală a celor doi iubiți. Fragilă ca o balerină, Ana s-a supus “șefei sale” dar are, în prezent, schimbări nefirești de comportament. Iese aproape de fiecare dată însoțită doar de mama sa, locuiește ba la părinții ei, ba în apartamentul propriu din București, negăsindu-și, astfel, locul. Cât despre locuința pe care o are Andrei Ivan, iubitul ei, lângă Pădurea Băneasa, actrița a șters din memorie adresa, nemaipunând piciorul în “casa dragostei”.

Manevra de manipulare a relației personale a Anei este făcută, se pare, de Ruxandra Ion cu scopul de a induce telespectatorilor ideea că tânăra actriță se iubește, și în viața reală, cu Ștefan Floroaica (al patrulea personaj al poveștii noastre), partenerul ei din serial, unde îl interpretează pe Petru Vornicu.

Pentru promovarea serialului „Lia” se impune trădarea iubirii

În film, Lia și Petru trăiesc o poveste de dragoste unică, dar încercată de trădări și minciuni. Pentru a da veridicitate poveștii și pentru a-i ține pe telespectatori cu sufletul la gură, producătoarea TV s-a gândit că este de bun augur să-i cupleze pe cei doi actori (n.r. Ana și Ștefan) și să-i „forțeze” să promoveze așa zisa lor poveste de dragoste pe conturile personale de Facebook și Instagram. În acest sens, Andrei Ivan, iubitul real al Anei, ar trebui să dipară din peisaj, iar locul său să fie luat de Ștefan Floroaica, care se poate supune cu ușurință ordinului, deoarece nu are o iubită pe care să o trădeze pentru un rol.

Este cunoscut faptul că actorii, peste tot pe mapamond, fac sacrificii pentru rolul dintr-un film. Ba sunt nevoiți să ia în greutate, ba să slăbească. Transformările fizice, uneori, spectaculoase, la care sunt supuși, sunt pentru a intra în pielea personajului. În cazul „filmului” nostru nu este vorba despre faptul ca actorii să-și schimbe fizionomia, ci direct viața personală, ba chiar intimă.

Ana și Andrei se iubesc de trei ani

Ana și Andrei au o relație de aproape trei ani. Se pare că cei îndrăgostiți și-au pus iubirea în stand by, neștiind dacă vor continua, sau nu, să fie împreună. Dată fiind acțiunea de marketing propusă de Ruxandra Ion și Antena 1, povestea lor de iubire este supusă grelelor încercări, și totul, doar pentru audiență.

Nu este singurul „caz” de care s-a ocupat Ruxandra Ion. Și relația Adelei Popescu cu Radu Vâlcan a fost „comandată” tot de celebra producătoare. Numai că de data asta, a fost vorba despre o poveste cu final fericit. Cei doi chiar s-au îndrăgostit și, așa cum se știe, au împreună o familie frumoasă.

Cine este Ana Bodea, 22 de ani

-absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, dar și a Școlii de Balet a teatrului Balșoi din Moscova.

-de la 13 ani și-a croit drumul de balerină la trei mari școli de prestigiu din acest domeniu, din străinătate.

-tânăra a decis să vină în București și să se înscrie la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale.

-venirea sa în România, dar și rezultatele și pasiunea pentru actorie au adus-o pe Ana în privirile producătorilor noului serial “Lia”

-tatăl Anei este Corneliu Bodea, cofondatorul companiei Adrem Invest și deține funcția de vicepreședinte în cadrul firmei. Compania are ca principal domeniu de activitate ingineria tehnologică. În 2011, Adrem Invest a înregistrat o cifră de afaceri de peste 127 milioane de lei.

Cine este Andrei Ivan, 30 de ani

-joacă în „Lia” rolul unui băiat rău, periculos pe nume „Bobiță”.

-în ultimii 20 de ani, din 2002 locuind cu părintii in Pipera, a fost aproape să urmeze Școala generală până la liceu-la Mark Twain Intl’School, unde primul contact cu arta teatrală a avut-o de la vârsta de 10 ani, la cursurile de actorie ale școlii cu Daniela Minoiu- actriță a Teatrului Nottara.

– după Bacalaureat a plecat la facultatea Glion-Institute of Higher Education din Elveția pe care a terminat-o cu un BBA în Spania- cu specializare în Strategia Resurselor Umane- Hospitality Management.

-a avut repartiții pentru training-Management Program în Praga, Bangkok-Thailanda și China- Marriott Guangzhou, timp în care visa să ajungă în UK la Lamda, Drama Scool of London, unde fusese invitat pentru un eveniment.

– la 25 de ani s-a înscris la UNATC unde a intrat pe locul 6, și, astfel, și-a îndeplinit visul din copilarie, să devină actor. A absolvit licența la începutul pandemiei- fiind solicitat în cei doi ani de pandemie să fie asistent producție pentru Producții de film internationale (“Around the World in 80 days” , “Flowers in the attic”, „Wednesday”).

-în 2021 a participat într-o producție de scurt metraj premiată la Cannes.

-are foarte multe apariții în reclame și spoturi TV (Ing bank, Vola, Timișoreana, Tuborg, Hochland, British american tabacco, Kaufland, Storia, Linco etc).

Cine este Ștefan Floroaica, 28 de ani

-Ștefan Floroaica a debutat în actorie cu rolul din serialul LIA . Tânărul este originar din Pitești, dar de câțiva ani s-a mutat la București.

-numele său îl știm, deja, de la super competiția Exatlon. Ștefan Floroaica a ajuns până în semifinală, dar, din păcate, nu a reușit să plece acasă cu premiul cel mare.

-Ştefan Floroaica îi dă viață în film personajului Petru Vornicu.

-după succesul de care s-a bucurat prin participarea sa la competiţia sportivă televizată, Ştefan şi-a canalizat interesul spre actorie, urmând mai multe cursuri de specialitate în domeniu.

-Ştefan Floroaica este semifinalist Exatlon şi multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu.

