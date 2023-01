Profeția lui Andi Constantin pentru Remus Boroiu, musculosul de la “Faimoși”: “I-am dat un sfat!”

Andi Constantin a renunțat la titulatura care l-a consacrat în atenția publicului, pentru că acum musculosul nu mai este nici ispită, nici „burlac” de profesie, după ce s-a cuplat cu femeia pe care încă o ține departe de ochii curioșilor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bodybuilderul a vorbit despre relația discretă cu partenera de viață, precum și despre un subiect de maxim interes pentru fanii fenomenului „Survivor”! Nu de alta, dar Andi Constantin a luptat pe fronturile de la „Exatlon”, strămoșul formatului de la PRO TV.

Culturistul i-a făcut instructajul lui Remus Boroiu, înainte ca „Faimosul” să ajungă în Republica Dominicană. Andi Constantin l-a sfătuit pe fratele său nelegitim să nu se implice prea mult în conflicte cu ceilalți participanți la show, pentru a-și feri pielea. Mai presus de animalele din junglă, fosta ispită clasifică oamenii drept cele mai de temut ființe.

Musculosul Andi Constantin, mesaj important pentru reprezentantele sexului frumos

CANCAN.RO: La români, aserțiunea publică ne spune că bărbatul cu un pic de burtă e cel mai bun. Cum le răspunde Andi Constantin femeilor care preferă bărbații cu burtă?

Andi Constantin: Femeilor care au această preferință le spun așa «dacă îți place de un bărbat cu burtă, cu siguranță îți va plăcea de acel bărbat cu abdomen, cu six pack», logic, destul de logic! Adică dacă mie îmi place o tipă care nu are abdomen, cu siguranță îmi va plăcea de ea dacă are abdomen.

CANCAN.RO: Dar ție îți plac doar fetele fit?

Andi Constantin: Cred că am avut doar o singură fată care a fost cu adevărat în industria fitnessului, deci n-am fost împreună cu fete din industrie pentru că nu este un criteriu atât de important pentru mine să ai six pack sau să fii foarte foarte fit. Să fim sănătoși, în primul rând, că despre asta e vorba, că ne ducem iarăși în zona asta superficială de a arăta și de a nu arăta într-un fel.

„Burlacul” și-a pierdut titulatura care l-a consacrat: „Sunt împreună cu cineva!”

CANCAN.RO: Vreau să te întreb dacă ai început acest 2023 solo, că poate sunt niște fete care sub vâsc, între 2022 și 2023 s-au gândit la Andi Constantin?!

Andi Constantin: Sunt împreună cu cineva. Deci nu am rămas burlac, nu sunt burlac. Și acum n-am vrut să stric dorința celorlalte femei, însă cred că se pot orienta în alte direcții destul de bine.

CANCAN.RO: Și de ce nu ne-o arăți și nouă pe fata respectivă, nu vrea ea sau nu vrei tu?

Andi Constantin: Nu știu dacă e de vrut sau nevrut, cred că o să ne afișăm și public. M-am afișat public cu ea, am ieșit în diferite contexte alături de prietenii mei, nu am făcut-o public în fața camerelor pentru că nu văd de ce aș face asta ca fapt divers. Probabil se va ajunge și acolo la un moment dat, dar până atunci construim împreună departe de ochii lumii.

Remus Boroiu a fost bine instruit înainte de plecarea la „Survivor”: „Cele mai rele animale nu sunt animalele, sunt oamenii!”

CANCAN.RO: Remus Boroiu e la „Survivor”, ce mesaj ai pentru el?

Andi Constantin: Îi urez multă liniște și cumpătare, cum eu n-am avut, dar din greșeli se învață. Eu i-am dat un sfat, să fie «under radar», asta înseamnă să te ferești de belele în principiu.

CANCAN.RO: Ce belele poți să pățești acolo, în afară de scorpioni, șerpi și toate animalele târâtoare?

Andi Constantin: Cele mai rele animale nu sunt animalele, sunt oamenii! De ceartă, de a fi pătimaș în discuțiile cu ceilalți oameni de a pune prea mult suflet, prea multă încredere. Cred că trebuie să fii moderat în relaționarea cu ceilalți.

