Andi Constantin a renunțat la burlăcie! Și-a găsit iubită și are planuri mari de viitor. „Am fost cucerit”

Chiar dacă nu a reușit să își găsească aleasa în cadrul emisiunii „Burlacul”, Andi Constantin nu a abandonat căutările și acum a reușit să o întâlnească pe cea care îl va face fericit. Fostul Burlac și-a găsit iubită și este foarte încrezător în noua relație. Cei doi au planuri de viitor și nu este exclusă nici căsătoria.

Andi Constantin a intrat într-o nouă etapă a vieții sale. Actorul s-a liniștit și își dorește timp pentru el și cei dragi lui. După ce ani de zile s-a concentrat pe carieră și pe diverse proiecte de televiziune, acum își dorește o pauză. Vrea să se schimbe, să se axeze pe el și pasiunile lui și își dorește ca pentru o perioadă să se retragă din televiziune. În spatele acestei schimbări de viziunea pare să stea chiar noua iubită.

„În perioada aceasta mă axez foarte mult pe proiecte personale, îmi fac acum o emisiune de cooking – show – online. Practic produc! Am început să fiu mai pasionat de munca din spatele camerelor de filmat, decât din fața camerelor, pentru că mi se pare o muncă mult mai complexă și mult mai satisfăcătoare.

Momentan nu îmi mai doresc un proiect de televiziune, mi se pare că am fost destul pe TV și vreau să mai fac o pauză. Simt că am nevoie de mai mult timp pentru mine pentru că în anii trecuți m-am axat mai mult pe carieră decât pe viața mea. Am fost cred că șase ani plecat, continuu, în proiecte și cred că am ajuns la o maturitate în care să îmi doresc să fac mai multe lucruri pentru mine, decât pentru a arăta altora cine sunt eu.”, a declarat Andi Constantin potrivit click.ro.

Adi Cosnstantin, o nouă relație

De mai bine de trei luni, Andi Constantin se iubește cu o domnișoară. Tânăra a reușit să îl cucerească pe fostul Burlac prin simplitatea și naturalețea sa. Aceasta este pasionată de sport și activează în industria fitness-ului. Relația celor doi pare să meargă foarte bine, iar Andi Constantin este încrezător în povestea lor. Mai mult, bărbatul nu exclude nici căsătoria, ci chiar se gândește la asta, dacă toate lucrurile vor merge așa cu speră el.

„În prezent sunt într-o relație, nu neapărat ea este motivul deciziilor mele de acum, pentru că această decizie am luat-o înainte de a fi într-o relație. Este prea devreme să vorbim despre o căsătorie. Sunt de trei luni împreună cu ea și suntem destul de bine.

Am fost cucerit de ea prin simplitatea și naturalețea pe care o are. Este pasionată de sport, la fel ca și mine și lucrează în industria fitness-ului. Planurile nu le fac momentan cu iubita mea, cele de viitor, pentru că știi, este o vorbă: Dumnezeu râde la planurile noastre, dar dacă totul o să meargă bine între noi, de ce nu să ne căsătorim? O să vedem”, a mai spus Andi Constantin.

