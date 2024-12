Când vor avea loc alegerile prezidențiale în 2025? Coaliția de guvernare anunță azi

Românii vor afla astăzi când ar putea avea loc alegerile prezidențiale. 2025. În ședința de Guvern de vineri, 27 decembrie, stabilirea calendarului pentru alegeri a fost una dintre urgențele guvernului proaspăt instalat. Iată care este data la care românii vor merge din nou la vot.

În acest moment, există mai multe date luată în calcul pentru alegerile prezidențiale din 2025. În ședința de vineri, 27 decembrie, la prima reuniune a noului guvern condus de Marcel Ciolacu, deputații au avut mai multe date puse pe masa discuțiilor. Pentru a respecta calendarul electoral, executivul trebuie să stabilească data alegerilor cu 75 de zile înainte, iar asta înseamnă că primul tur ar putea avea loc în a doua jumătate a lunii martie.

Cert este că, până la sărbătorile Pascale, românii ar putea avea un nou președinte în funcție, care să depună jurământul și să preia fotoliul de la Palatul Cotroceni

Când ar putea avea loc alegerile prezidențiale din 2025

Astfel, primul tur al prezidențialelor ar putea avea loc în următoarele date: 16 martie, 23 martie sau 30 martie 2025. Turul al doilea s-ar putea desfășura în următoarele trei variante: 30 martie – asta dacă primul tur are loc pe 16 martie, 6 aprilie – dacă primul tur are loc pe 23 martie și 13 aprilie – dacă primul tur are loc pe 30 martie 2025.

În ședința de astăzi, guvernul condus de Marcel Ciolacu ar urma să adopte hotărârea privind data alegerilor prezidențiale, dar și Ordonanța de Urgență prin care guvernul va ”îngheța” pensiile românilor și salariile pentru 1,3 milioane de bugetari. Iată care sunt principalele măsuri care sunt discutate în ședința de vineri, 27 decembrie 2024.