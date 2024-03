Cântăreața de muzică populară a aflat că are cancer, în timp ce mergea la control să vadă dacă este însărcinată! Dezvăluiri cutremurătoare

Cântăreața de muzică populară a trecut prin momente greu digerabile! Este iubită de mulți români, apare cu zâmbetul pe buze pe scenă, în fața oamenilor, și îi încântă cu piesele sale. Totuși, puțini sunt cei care știu prin ce momente de cumpănă a trecut, atunci când a mers la un control să vadă dacă este însărcinată. A aflat că are cancer! Vezi mai jos, în articol, dezvăluirile cutremurătoare ale artistei!

A dorit să meargă la control pentru a descoperi dacă este însărcinată, însă a aflat că, de fapt, se confruntă cu o boală necruțătoare. Cântăreața de muzică populară a trecut prin momente de cumpănă atunci, ajungând direct pe masa de operație pentru a fi operată de cancer de col uterin.

Geta State este artista care s-a confruntat cu o asemenea problemă în anul 2010. La momentul acela, îndrăgita cântăreață de muzică populară a mers să își facă o analiză ginecologică de rutină, însă a descoperit faptul că suferea de o formă de cancer. Medicii i-au extirpat o parte din colul uterin.

Vezi și CE S-A ÎNTÂMPLAT LA MORMÂNTUL ILENEI CIUCULETE, LA 7 ANI DE LA MOARTEA ARTISTEI. DEZVĂLUIRI DE ULTIMĂ ORĂ: ”BĂIEȚII AU FĂCUT…”

Din dorința de a afla motivul pentru care nu putea să rămână gravidă, Geta State a mers la doctor. Atunci, însă, în urma controlului a aflat un verdict crunt. Boala se afla într-o fază incipientă. Invitată în cadrul podcastului „Invitați Charismatici”, moderat de Mihai Cimpoiașu și Claudiu Hartac, cântăreața de muzică populară și-a deschis sufletul și a vorbit despre clipele teribile pe care le-a trăit.

„În decembrie, 2009, am mers să-mi fac niște investigații la insistențele mamei mele spunându-mi că la noi în familie nicio femeie nu a fost stearpă și eu de ce să nu fac copii. Am mers la un cabinet particular, am făcut consult și toate analizele propuse de doctor. Când m-am dus să iau rezultatele analizelor, doamna de la recepție se uita la mine ca și cum mă vedea deja moartă.

Se fâstâcea că nu găsește analizele, dar atitudinea ei spunea tot, mi-a zis să aștept să vină domnul doctor. Când am intrat în cabinet, doctorul mi-a zis că este o problemă… și îl întreb, ce poate să fie, cancer? Mi-a spus că da. S-a așternut liniștea… am zis că nu-i adevărat”, a povestit Geta State.