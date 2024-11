Cântăreața din România care a slăbit 40 de kg! Cum a reușit: Aveam toate analizele date peste cap, un diabet...”

Mariana Anghel, cunoscuta interpretă de muzică populară, a trecut printr-o schimbare spectaculoasă, reușind să slăbească 45 de kilograme în decurs de doi ani. Această transformare a fost necesară pentru sănătatea sa, după ce kilogramele în plus i-au cauzat probleme serioase, inclusiv diabet de tip 2, hipertensiune și alte afecțiuni asociate.

La începutul procesului de schimbare, artista cântărea 108 kilograme, iar stilul său de viață nesănătos și-a pus amprenta asupra stării sale generale. Conștientă de riscurile pentru sănătate, Mariana Anghel a decis să ia măsuri radicale. Schimbările au început sub supravegherea medicilor, care i-au prescris un tratament injectabil pentru a o ajuta să piardă primele kilograme. În doar cinci luni, aceasta a reușit să slăbească 18 kilograme, marcând un început promițător.

Citește și: KARMEN SIMIONESCU, DESPRE „BURTICA SUSPECTĂ” PE CARE FANII AU SESIZAT-O. E SAU NU GRAVIDĂ?!

Cântăreața a continuat să facă pași importanți în direcția unui stil de viață sănătos, adoptând o dietă echilibrată și reducând porțiile de mâncare. Momentul decisiv a venit după o intervenție chirurgicală pentru fiere, care a necesitat un regim alimentar strict. Mariana a văzut această provocare ca pe o oportunitate de a-și menține obiceiurile alimentare sănătoase și de a evita tentațiile culinare nesănătoase.

Procesul său de transformare nu s-a limitat doar la modificări fizice. Mariana a urmat și terapie psihologică timp de șase luni, pentru a aborda traumele și blocajele emoționale care influențau stilul său de viață. Această combinație între tratament medical, terapie și o dietă sănătoasă a jucat un rol esențial în succesul său.

Deși rezultatele obținute sunt remarcabile, artista a întâmpinat și reacții mai puțin pozitive din partea unor persoane, care nu au apreciat eforturile sale. Cu toate acestea, Mariana Anghel este mândră de transformarea sa și de faptul că a reușit să își recapete sănătatea și încrederea în sine.

„Mă confrunt cu ceva diferit, în sensul că atât de mulți oameni îmi scriu lucruri urâte, că am îmbătrânit, că nu-mi stă bine așa slabă, și tot felul de lucruri de genul ăsta. Prima dată puțin m-am necăjit, și apoi mi-am dat seama că nu e despre mine ce spun ei, e despre ei, e despre frustrările pe care le ai și eu nu realizează că posibilotatea de a trimite mesaje atât de ușor nu trebuie să abuzeze de ea. (…) N-au decât să zică orice, eu sunt atât de mulțumită de felul în care arăt, de sănătate.

Aveam toate analizele date peste cap, un diabet de tip 2 care îmi făcea probleme și mai multe lucruri, tensiune și alte cele. Am mers la medic, după analize temeinice făcute am primit un tratament cu niște injecții, 5 luni de zile, care mi-a dat un start foarte bun. Am slăbit în 5 luni 18 kg, apoi m-am menținut, am făcut și terapia în perioada aceea și la începtul anului aceste am fost operată de fiere și deja obișnuită să mănânc puțin după operație, pentru că a trebuit să țin un regim strict, mi-am propus să mănânc numai lucruri sănătoase și să știi că e nevoie de ambiție.”, a mai spus artista de muzică populară.