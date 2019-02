Marius Baldovin, cântărețul de muzică populară, dar și producător de emisiuni de folclor, a recunoscut, de curând, că este homosexual. A făcut-o la puțin timp după ce Răzvan Botezatu anunța că este gay. Imediat, Baldovin a dezvăluit că este atras de Răzvan Botezatu, peste ale cărui poze se uită de mulți ani.

Mai nou însă, lui Marius Baldovin i-a căzut cu tronc o altă vedetă din showbiz! Este vorba de Dorian Popa!

”Dorian Popa e un bărbat musculos, care dacă ar fi și el gay m-aș ține scai de el, să am o relație stabilă cu el, să ne iubim așa cum se cuvine! Îmi place de el foarte mult, sunt chiar obsedat de el, când mă uit în pozele lui, am senzația că e cu mine și că mi-a dat un sărut pasional! Nu mă interesează că are mușchi, îl cunosc personal și am avut ocazia să îl privesc din cap până în picioare! E un bărbat prezentabil, aș da toți banii pe care îi am să am o noapte fierbinte cu el!”, a dezvăluit Marius Baldovin, pentru CANCAN.RO.

Are o relație de doi ani cu un student la Medicină

Marius Baldovin a mai spus că are o relație de doi ani cu Andrei, un student la Medicină plin de bani. Artistul a explicat că între ei este dragoste, iar el nu a fost tentat niciodată de banii lui Andrei.

”Iubesc un băiat, Andrei! Are 21 de ani și e student la Medicină, în anul II. Ne-am cunoscut pe un site de gay. La prima întâlnire mi s-a părut un băiat ciudat, care vrea doar aventură, dar el de fapt mă știa de la TV și chiar își dorea o relație cu mine, nu știa dacă sunt gay. Avem doi ani de când ne cunoaștem, ne înțelegem bine, familia lui știe de el și de mine, părinții lui sunt doctorii stomatologi. Nu dorește să își dezvăluie identitatea prin presa, îi respect decizia. Andrei are mașină de 100.000 euro și e bogat. Nu l-am luat pentru faptul că e bogat, l-am luat pentru că ne-am plăcut reciproc și ne iubim la nebunie, am făcut sex cu el și ne iubim. El și-ar da viața pentru mine”, a dezvăluit Baldovin.