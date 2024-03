Capcana de la casele de marcat self scan! De necrezut ce au ajuns să facă românii

Casele de marcat self scan devin pe zi ce trece din ce în ce mai populare printre tinerii din România. Mai mult, tinerii din întreaga lume susțin că sunt dispuși să renunțe la magazinul preferat în schimbul unuia care are case self scan. Cu toate acestea, motivele invocate de tineri vă pot lua prin surprindere.

Circa o treime din membrii Generației Z, născuți între 1989 și 2021, au recunoscut adevărul despre casele self scan. Tinerii susțin că au reușit să fure produse din magazine, folosind aceste case de marcat.

Un sondaj recent realizat de LendingTree, care a implicat 2.000 de americani, a dezvăluit un aspect surprinzător al comportamentului de cumpărături al acestei generații. Peste jumătate dintre membrii Generației Z au recunoscut că au furat cel mai scump articol pe care îl pun în coșul de cumpărături, iar 37% au declarat că ar fura doar lucruri esențiale.

Marele magazine alimentare din Statele Unite renunță la casele de marcat self scan

Motivațiile acestui comportament par a fi diverse. Un studiu din 2021 a arătat că puțin peste jumătate din membrii Generației Z au o opinie negativă despre capitalism. În plus, în jurul anului 2020, au circulat pe internet mai multe sfaturi despre cum să furi din magazine.

„Nu cred că a fura de la marile corporații este imoral, deoarece diminuează sistemele care își exploatează lucrătorii și resursele pentru câștig economic”, declara în urmă cu un an, un adolescent în vârstă de doar 19 ani, potrivit stiripesurse.ro.

Multe magazine au fost nevoite să renunțe la casele de marcat self-checkout din cauza acestei tendințe. Printre cei care au luat această decizie se enumeră giganții Costco și Wegmans. Companiile au fost primele care au recurs la eliminarea caselor self scan la sfârșitul anului trecut. Mai mult, și gigantul Walmart a luat atitudine. Celebrul lanț de magazine din SUA a eliminat aceste case de marcat din trei locații din New Mexico.

