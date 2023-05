Cardurile Raiffeisen Bank din România nu vor putea fi folosite în acest interval. Anunț oficial făcut de unitatea bancară austriacă

Zilele acestea, reprezentanții Raiffeisen Bank și-au anunțat clienții că mai multe servicii bancare vor fi indisponibile luni, 15 mai 2023. Potrivit anunțului oficial făcut de către banca austriacă, patru tipuri de operațiuni cu cardul nu vor putea fi efectuate în intervalul 05:00-07:00.

Raiffeisen Bank și-a anunțat clienții că vor întâmpina un inconvenient luni, pe 15 mai. Ca urmare a unei situații tehnice care trebuie rezolvată, mai multe tipuri de operațiuni nu vor putea fi efectuate, sub nicio formă, timp de două ore.

Ce se întâmplă cu cardurile Raiffesisen Bank pe data de 15 mai 2023

Cardurile nu vor mai putea fi folosite timp de două ore, dat fiind faptul că serviciile, care vor fi afectate de procesul de mentenanță de pe data de 15.05.2023 de la Raiffeisen Bank, sunt:

-tranzacțiile la bancomate (ATM) cu cardul de debit;

-tranzacțiile la bancomatele (ATM) cu cardul de credit;

-tranzacțiile la bancomatele multifuncționale (MFM) cu cardul de debit;

-tranzacțiile la bancomatele multifuncționale (MFM) cu cardul de credit.

Raiffeisen Bank a întâmpinat probleme tehnice în luna mai 2023

Pe data de 3 mai, clienții Raiffeisen Bank nu și-au putut folosi aplicațiile timp de câteva ore bune. Ulterior, problema a fost rezolvată. Cel mai probabil, faptul că mai multe operațiuni bancare vor avea de suferit pe data de 15 mai este o urmare a incidentului de acum două săptămâni.

„Dragi clienți,

– Raiffeisen Smart Mobile pentru clienți persoane fizice; – Raiffeisen Online pentru clienți persoane fizice; – Raiffeisen SmartToken; – Raiffeisen Smart Business; – Noul Raiffeisen Online IMM; – OpenBanking (AISP/PISP/CISP); – Înrolarea cardurilor din Smart Mobile pentru Google Pay și Apple Pay este afectată (push provisioning); – Smart Market – flux înrolare”, au transmis reprezentanții băncii, pe rețelele de socializare.

Oferte pentru clienții băncii austriece în luna mai 2023

Prin intermediul aplicației de mobile banking, cei de la Raiffeisen Bank au anunțat faptul că au o nouă ofertă de economisire pentru leu, euro și dolar. Cei care vor să își facă un cont de economii vor beneficia de dobânzi de până la 7,5% pe an, pentru lei.

Clienții care vor să depună euro vor primi, în plus, în fiecare an, câte 2,5%, iar cei care ales să-și facă depozitul în dolari, 3,5% pe an.

