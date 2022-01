A lucrat în radio și în televiziune și a devenit un nume important în divertismentul românesc, dar, cu toate acestea, Mihai Găinușă dezvăluie că nu se gândea ca viața să îl aducă în lumina reflectoarelor. Acum, cu o carieră vastă în spate, realizatorul dezvăluie care a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut în această meserie.

Mihai Găinușă și-a împărțit viața între radio și televiziune, dar nu i s-a părut niciodată dificil să o facă. E adevărat că viața l-a pus în multe situații surprinzătoare, dar tocmai de acolo a apărut frumosul. Fostul prezentator al emisiunii „Cronica Cârcotașilor” a mărturisit că momentul cel mai emoționant pe care l-a trăit a fost cel în care a fost nevoit să prezinte primul eveniment în fața a mii de oameni.

„Nu m-am visat niciodată, nici în copilărie și nici în adolescență nu m-am visat undeva în lumina reflectoarelor. Adică, viața, pe mine, m-a aruncat în niște chestii total surprinzătoare. Când am ajuns prima oară să prezint un eveniment în fața a mii de oameni, atunci am simțit cele mai multe emoții, nu când am apărut prima dată la televizor. Dar când vezi atât de multă lume că așteaptă de la tine să zici ceva și să râzi, aia mi se pare o meserie grea”, a relatat Mihai Găinușă la Happy Fish TV.

