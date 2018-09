Sișu l-a descoperit pe Dumnezeu, dar și dragostea adevărată! (Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti) După toate problemele pe care le-a avut, se pare că cei patru ani petrecuți după gratii l-au făcut să-și regândească viața de la zero. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA l-a întâlnit alături de iubita lui, la un festival de mâncare stradală, alintându-se ca un copil pe lângă bruneta minionă care seamănă leit cu fosta lui soție.

Tudor Sișu a fost, în vremurile lui bune, unul dintre cei apreciați rapperi din România, mai ales că pe la începutul anilor '90 erau foarte puțini cei care făceau o astfel de muzică. Problemele cu drogurile i-au schimbat însă viața radical, și ce putea fi mai radical decât închisoarea?! După două condamnări pentru trafic și consum de droguri și patru ani din viață petrecuți după gratii, Tudor Sișu s-a pocăit!

”Singurul lucru care te scoate mereu la liman este credința. (…) M-am analizat! Mi-am dat seama unde e punctul în care lucrurile au luat o altă turnură. Înainte, când aveam probleme cu drogurile, eram mult mai rece, mai izolat. Cred că făceam toate chestiile astea pentru că nu găseam ce-mi plăcea cu adevărat. Am fost arestat, am venit acasă și mereu mă întorceam la aceeași chestie.

În momentul în care am schimbat ceva în viața mea, nu intenționat, pentru că probabil intervine un semn pe care ni-L trimite Dumnezeu, am aflat că atunci când faci voia ta te simți de multe ori… mic. Când faci voia Lui, te simți energizat… înălțat. Simți că nu acționezi singur. Nu am simțit în perioadele grele că am susținerea de care am nevoie. (…) Gândul la Dumnezeu îți dă sens în viață. Fiecare om primește un canon pe care trebuie să-l facă. O raportare de un minut pe zi la Dumnezeu te ajută să menții legătura cu El! E acolo!”, a spus Tudor Sișu la Trinitas TV. Practic, așa a vrut Sișu să afle toată lumea despre decizia lui, pe calea oficială a interviului la televiziunea Bisericii Ortodoxe Române. O surpriză de altfel.

(PUYA şi ŞIŞU s-au împăcat şi vor reuni trupa "LA FAMILIA")

Sișu, vizibil îndrăgostit

La fel cum pare să fie și relația lui cu o minionă brunetă, de care Sișu este îndrăgostit de mai bine de un an. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, i-a găsit pe cei doi la un târg de mâncare din București, însoțiți de un grup de prieteni. Chiar dacă nu a făcut gesturi de afecțiune foarte evidente, era vizibil cât de îndrăgostit este artistul. În preajma iubitei, care seamănă leit cu fosta lui soție, se simte și se comportă ca un copil. Nehotărât în privința mâncării, Sișu și-a luat iubita de mână și a început să cutreiere pe la tonetele cu mâncare, sărind într-un picior de bucurie. S-au oprit în fața unei oferte cu burgeri și au stabilit amândoi, din priviri, că de acolo trebuie s-și cumpere de mâncare.

(Decizie de ultimă oră a lui Tudor Sişu! Ce a făcut cu soţia lui după ce ea a obţinut ordin de restricţie!)

Sișu a arătat astfel că se simte foarte bine lângă iubita lui. Am putut sesiza, totodată, cât de mult a slăbit artistul de când nu a mai fost văzut în public.

Tudor Sişu a fost arestat în 2006 alături de alte persoane, după ce procurorii DIICOT au susţinut că membrii grupării au distribuit heroină în Bucureşti. Cântăreţul nu era însă la prima arestare. În 2003 a ajuns în arest după ce poliţiştii au prins doi traficanţi de stupefiante din Târgovişte şi au făcut o percheziţie în apartamentul lui Sişu. Cântăreţul a fost eliberat în octombrie 2005, iar un an mai târziu a fost din nou încarcerat.

Sișu a divorțat de Cătălina

Fosta soție a lui Tudor Sișu, Cătălina, a susținut că motivul despărțirii de artist a fost că artistul ar avea un caracter violent și că este periculos. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România a obținut, în exclusivitate, pasaje din cele două dosare, în care tânăra povestește cum rapper-ul o bătea, cum a venit poliția și l-a încătușat și cum tovarășul de scenă al lui Puya își punea fanii să o terorizeze. În plus, Cătălina Radu l-a acuzat pe Tudor Sișu de furt și că nu-l interesa de propriul copil.

“În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pârâtul-agresor o amenință în mod repetat cu acte de violență, îi trimite mesaje telefonice agresive zilnic, o sună cu diferite numere de telefon și o amenință, manifestă un comportament injurios și amenințător referitor la integritatea fizică a fiului său, o hărțuiește din punct de vedere psihic prin nenumărate mesaje sau prin persoane interpuse, care se prezintă la ușa casei sale, sunând și tulburând în mod efectiv atât existența sa, cât și a mamei sale și a copilului său.

Reclamanta a mai precizat că trăiește într-o teamă permanentă, atât ea cât și membrii familiei sale; pârâtul a pătruns în imobilul în care locuiește și în prezent, a lovit-o în zona capului și în zona pieptului, până a ajuns în starea de imposibilitate de a se mai mișca din cauza durerilor provocate de loviturile primite, iar în prezent de mai bine de 5 luni de zile este sunată neîncetat zi și noapte și amenințată de către pârât.

Reclamanta a mai menționat că pârâtul-agresor este cunoscut cu antecedente penale, fiind în prezent liberat condiționat, infracțiunea fiind aceea de trafic de droguri, dar și a consumului de droguri. Fiind un cântăreț cunoscut, pârâtul, prin diverși fani pe care îi manipulează din punct de vedere psihologic, contactează victima în mod permanent, creându-i acesteia o suferință psihică. De asemenea, pârâtul manifestă o violență verbală față de victimă prin adresarea unui limbaj jignitor, brutal, prin cuvinte și expresii degradante”, se precizează în motivare.

"Reclamanta a mai arătat că a luat decizia de a se depărți de pârât datorită comportamentului agresiv al acestuia, ce au culminat cu un eveniment când pârâtul a pătruns cu forța în apartamentul în care locuia reclamanta Radu Cătălina, pe care a agresat-o fizic și verbal, aceasta fiind nevoită să apeleze la organele de poliție, care l-au surprins pe pârât în timpul agresiunii, motiv pentru care a și fost încătușat și condus la poliție. A menționat că a și formulat o plângere penală împotriva acestuia, faptul că pârâtul i-a sustras și un laptop și că la două zile după incident a revenit la ușa ei, fără a mai reuși să intre, iar reclamanta a chemat din nou organele de poliție, care însă nu l-au mai prins, acesta reușind să fugă", este un alt pasaj din motivare.

Cum s-a apărat Sișu de acuzații

La rândul lui, Sișu s-a apărat în fața magistraților. A recunoscut că a lovit-o pe Cătălina, însă a precizat că niciodată nu a făcut-o în fața copilului. Și că a încercat, în repetate rânduri, să se apropie de băiat, însă fosta soție l-ar fi șicanat constant.

“Pârâtul, Sișu Tudor, personal învederează instanței că există două cauze pentru care a fost introdusă prezenta acțiune: dorința mamei reclamantei de a-l ține departe de reclamantă și de fiul său, acesta apreciind că a fost un eșec personal căsătoria pârâtului cu fiica sa, precum și stabilirea filiației față de tată, mama reclamantei intervenind pentru a prelua copilul. Mai precizează că acum doi ani a lovit-o pe reclamantă, dar în acel moment era foarte nervos, și-a ieșit din fire; niciodată nu a amenințat-o cu moartea pe reclamantă, din contră, tot timpul a susținut-o, a încurajat-o să meargă la școală, i-a dat bani pentru bacalaureat, nu a vrut să-i facă niciun rău.

Mai arată că nu este un tip violent, ci este doar coleric; a încercat să se apropie de fiul său; reclamanta împreună cu mama sa îi fac șicane introducând diverse cereri de chemare în judecată pe rolul instanțelor; timp de cinci ani a încercat să îndrepte lucrurile, să facă ce este bine. Reprezentantul Ministerului Public solicită instanței să-i pună în vedere pârâtului să precizeze care este motivul pentru care l-a amendat poliția.

Pârâtul menționează că a fost amendat pentru că a lovit-o pe reclamantă, însă atunci a avut loc un schimb de replici între părți, exista o situație foarte tensionată între ei, a fost un moment extrem, dar atunci a fost singurul moment în care a lovit-o pe reclamantă. Mai precizează că nu a lovit-o pe reclamantă de față cu minorul niciodată; muncește de dimineața până seara; nu urmărește pe nimeni.

Pârâtul arată că nu i-a trimis mesaje reclamantei, era nervos, trebuia să ia legătura cu reclamanta pentru a-și putea vedea fiul. Mai menționează că a vrut să facă lucrurile bine. Reclamanta, prin avocat, solicită instanței să fie întrebat pârâtul dacă este de acord să i se impună să nu o mai caute telefonic sau prin vizualizări pe victimă. La interpelarea instanței, pârâtul personal precizează că nu este de acord, legile naturale și biologice nu pot fi oprite, întrucât trebuie să-și vadă copilul. În replică, reclamanta personal învederează instanței că a încercat să creeze o relație între copil și pârât, iar acesta nu a fost interesat niciodată de copil", se precizează în motivare.

“Pârâtul, prin avocat, mai arată că din înscrisurile depuse la dosarul cauzei nu sunt dovezi din care să rezulte că pârâtul este agresiv; nu s-a depus ordonanța de neîncepere a urmării penale, nici proces-verbal de contravenție din care să rezulte că ar fi existat un conflict între părți; nu există înscrisuri din care să rezulte că s-a apelat serviciul 112, astfel că nu sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate ale cererii. Cu privire la înscrisurile depuse astăzi, pârâtul, prin avocat, precizează că sunt foarte multe listări și apar apeluri ratate. În ceea ce privește temerea reclamantei față de apelurile frecvente ale pârâtului, arată că există soluții, și anume: schimbarea numărului de telefon, devierea apelurilor care s-ar primi de la pârât”, mai arăta instanța.

