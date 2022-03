De la titulatura de “beizadea”, Codin Maticiuc a trecut, ce-i drept, în timp, la cea de scriitor, producător de filme și actor, astfel că părinții nu au mai fost dezamăgiți de cel care doar “toca”, fără să producă. Ce l-a determinat pe fostul “crai de Dorobanți” să facă schimbarea majoră în parcursul său existențial, aflați de la CANCAN NEWS.

Codin Maticiuc, cunoscut multă vreme drept “băiat de bani gata” sau “crai de Dorobanți”, pare să fi renunțat, în mare parte, la viața tumultuoasă de noapte din București și să fi devenit un familist fericit alături de iubita lui și de fetița lor. Neavând grija banilor, pentru că provine dintr-o familie înstărită, Codin nu s-ar fi gândit, inițial, la o carieră și nici nu-și dorea să intre în afacerile tatălui său.

Văzându-și însă părinții dezamăgiți de viața pe care o ducea și de faptul că nu-și găsea drumul, Codin a început să scoată ceva bun din nopțile pierdute și banii cheltuiți. Astfel că a scris cartea “Consumatorul de suflete”, în care împărtășește experiențele sale nocturne și nu numai. Volumul a fost un succes așa că, inspirat de viața lui Nuțu Cămătaru, și-a făcut curaj, și timp de cinci ani de zile a lucrat la biografia acestuia.

„Da, sunt campion la «hate»!”

Între timp, a prins și gustul actoriei și a început să producă filme, dar să și joace în ecranizări de succes, precum “Două Lozuri”. Banii de acasă și spiritul de antreprenor l-au învățat cum să scoată bani făcând ceea ce-i place, astfel că cele două cărți au ajuns best-sellers, iar producția “Miami Bici” s-a ales cu încasări uriașe.

(VEZI AICI: CODIN MATICIUC FACE DEZVĂLUIRI DESPRE AVEREA SA! „AM PRODUS CÂTEVA MILIOANE, DAR AM CHELTUIT MAI MULT!”)

Cu toate că, prin proiectele sale filantropice, a ajutat foarte multe spitale și oameni, Codin nu a reușit să scape definitiv de eticheta “băiatului de bani gata”.

“Da, sunt campion la «hate»! Adică eu, până la 33 de ani, eu n-am făcut nimic. Scriam la cartea aia, dar nu făceam ceva evident. Am lansat cartea cu câteva zile înainte să împlinesc 33 de ani.

Pe 23 septembrie 2013 am lansat prima mea carte. Până atunci, nu am făcut nimic… Părinții mei tot timpul au fost cumva dezamăgiți, se vedea și mi-au și spus-o.

Se simțea dezamăgirea când mi-o spuneau. Nu era nimic «OK» acolo. După care, când am început să fac lucrurile mele și să am niște rezultate, n-au mai avut nici ei ce să zică. Având bani de acasă, eu m-am dus în zona asta de cifre. În carte și în film, în România se joacă la zero, numai eu joc să fac puncte!”, a povestit Codin Maticiuc în podcastul lui Bogdan Mălăele.

Alte subiecte incendiare la CANCAN NEWS

Fanii o știu din serialul “Vlad”, unde a avut colegi de platou bărbați extrem de curtați însă marea surpriză e că Diana Sar nu îl nominalizează pe Adrian Nartea în topul preferințelor sale masculine. De cine se simte atrasă actrița, dar și cum arată, pentru ea, portretul masculului ideal, aflați dintr-un interviu exclusiv!

(CITEȘTE ȘI: CUM A REUŞIT DIANA SAR SĂ TREACĂ PESTE DESPĂRŢIREA DUREROASĂ DE FOSTUL PARTENER)

Iar Marius Manole a devenit cunoscut atât pentru prestațiile sale teatrale și cinematografice, cât și pentru asumarea și transparența de care a dat dovadă, de-a lungul timpului.

Dacă, în urmă cu ceva vreme, povestea cum a ajuns în pragul suicidului, actoricește vorbind, acum relatează o întâmplare și mai șocantă: cum era să ajungă, pe bune, cobai.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.