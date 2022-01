Codin Maticiuc se poate lăuda cu o viață prolifică în diverse domenii de activitate. Este scriitor, actor, producător de filme, filantrop, dezvoltator imobiliar alături de tatăl său, „băiat de oraș” în timpul liber, iar mai nou se îndeletnicește cu realizarea de podcast-uri. Cele mai recente episoade urcate pe canalul lui Codin Maticiuc însumează peste două milioane de vizualizări, fapt ce i-a rotunjit veniturile deja consistente. CANCAN.RO a aflat, însă, în exclusivitate, câți bani câștigă fiul lui Ion Maticiuc din postarea de conținut online.

Invitat la un eveniment de real estate, Codin Maticiuc nu putea absenta, mai ales când vine vorba de investiții făcute cu cap. Existent deja pe piața imobiliară din România, Codin Maticiuc își dorește să cuprindă orizonturi neexploatate până acum. Următoarea țintă a afaceristului – Dubai. Dar până să ajungă peste mări și țări, Codin nu își neglijează îndatoririle din România, unde produce conținut video extrem de vizionat de către public.

“Luna asta am încasat 6.200 de euro din Youtube!”

Podcast-ul realizat alături de Cosmin Natanticu pare să îi priască lui Codin, care se simte în largul său în fața camerelor de luat vederi. Ultimele două invitate i-au adus creatorului de conținut noi subscriberi pentru canalul de Youtube. Pe lângă publicul care devine din ce în ce mai numeros, banii fac și ei parte din ecuație: “Luna asta până acum am încasat 6.200 de euro din Youtube!”, povestește Codin Maticiuc.

Succesul, însă, vine la pachet cu muncă și are ca fundament mai multe ingrediente pe care Codin Maticiuc nu se teme să le dezvăluie: “E un mix, clar, invitatul contează fără doar și poate, contează canalul, nu doar realizatorul, sunt niște celebrități în România care fac podcast de foarte de curând și au niște canale foarte mici. Eu sunt unul dintre aceștia, abia am făcut 100.000 de abonați!

Contează tot, contează cine ești tu, prezentatorul, în cazul nostru noi suntem doi, contează invitatul, contează canalul, contează apoi mijloacele de marketing, contează foarte multe!”,

(CITEȘTE ȘI: CODIN MATICIUC, CE LOVITURĂ! CADOUL PRIMIT DE LA SOȚUL DELIEI L-A ÎMBOGĂȚIT. “ÎȚI DONEZ ASTA!” )

“Eu am devenit celebru dintr-o întâmplare!”

Recunoscut pentru viața de “băiat de oraș” și numeroase aventuri cu domnișoare celebre, Codin Maticiuc recunoaște că a devenit celebru prin voia sorții, datorită presei de tip tabloid.

Cu toate acestea, “băiatul de bani gata” și-a dorit obținerea unei titulaturi concludente, fapt care s-a petrecut în 2014, când Codin Maticiuc a devenit scriitor și autor al primului său roman.

Așadar, realizatorul podcast-ului își alege invitații atent, în funcție de gradul de faimă, dar și de “hramul” pe care aceștia îl poartă.

“Invit oameni de la care cred că am ce să învăț, de la care publicul meu ar avea ce să învețe și oameni care au avut un succes clar într-un domeniu. Eu nu am dat nici măcar un singur interviu până în 23 septembrie 2014, când am lansat prima carte.

Până atunci nu mi s-a părut normal să apar în fața niciunui astfel de microfon întins, pentru că nu era normal. Același lucru îl facem și noi la podcast, căutăm oameni care au făcut ceva în viața lor!”, ne-a mai declarat Codin Maticiuc în exclusivitate.

(VEZI ȘI: CODIN MATICIUC RENUNȚĂ LA BANII TATĂLUI ȘI TRECE LA MUNCĂ! ION MATICIUC DĂ REPLICA: „MARKETING-UL E DE EL, ATÂT!”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com