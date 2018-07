Care a fost prima dragoste pentru Gabriela Cristea? Vedeta a răspuns imediat!

Gabriela Cristea a fost pusă în sutuație ușor ezitantă de către una dintre invitatele la emisiunea pe care o moderează, ”Te iubesc de nu te vezi”. Gabriela s-a descurcat foarte bine și a driblet, finuț, răspunsul.

În ediția de astăzi a emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, frumoasa prezentatoare a făcut câteva declarații de-a dreptul siropoase. O participantă a vorbit despre prima dragoste, iar Gabriela Cristea și-a adus aminte și ea de cum a fost atunci, de primii fiori.

Invitata în emisiunea Gabrielei a spus că prima dragoste nu se uită niciodată, iar moderatoarea a răspuns: ”Cred că am amnezie…care o fi fost prima mea dragoste? Cred că la grădiniță m-am îndrăgostit prima dată!”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea Mai vrea un copil

Gabriela Cristea a avut un mare vis: acela de a deveni mămică. I s-a împlinit însă după foarte multe eforturi și sacrificii! Prezentatoarea TV își dorește încă un copil, dar vrea să lase totul în mâinile divinității.

”Recunosc că mi-ar fi plăcut să am copii mai de tânără, dar știi cum e… Dumnezeu se tăvălește pe jos de râs la dorințele pe care le avem. Mi se pare că ne-a trimis-o pe Victoria când trebuia. Atunci când am depus armele s-a întâmplat. Ai venit tu (n.r. Mădălin Ionescu) cu Cristina, stăteam în Otopeni. Și i-am spus: ”Ia bea din paharul ăsta!”. Ea era însărcinată. A luat paharul și a băut și am zis:”Dă-mi paharul să beau!”. Și am rămas însărcinată. Mi-am dorit-o atâta de mult pe Victoria și sunt mai mult decât mulțumită și nu pot să-l rog pe Dumnezeu să-mi mai trimită un copil, dar dacă vrea să-mi trimită îl primim cu brațele deschise”, a mărturisit Gabriela Cristea.