Care a fost primul loc de muncă al lui Victor Ponta? A vândut haine și a lucrat în fast food | ALTCEVA cu Adrian Artene

Fostul premier al României, Victor Ponta, a fost invitatul unei ediții recente a podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, unde a oferit publicului o incursiune rară și sinceră în aspectele mai puțin cunoscute ale vieții sale personale și profesionale. Departe de declarațiile oficiale și de discursurile politice, Ponta a ales să își deschidă sufletul și să vorbească despre începuturile sale modeste și despre responsabilitățile asumate încă din perioada studenției.

Ponta a vorbit și despre sistemul de învățământ și despre perioada post-universitară, când, la finalul studiilor în 1995, încă exista repartiția automată, o practică moștenită din anii anteriori. Această repartiție a fost, în mod paradoxal, o rampă de lansare în carieră, deschizându-i porțile către funcții importante în aparatul administrativ și, ulterior, în politică.

Politicianul a rememorat anii de formare, când, în ciuda vârstei fragede, a fost nevoit să muncească pentru a-și sprijini familia și pentru a-și asigura independența financiară. Încă din timpul studenției, Ponta nu s-a limitat la rolul clasic al tânărului preocupat exclusiv de studii. Din contră, a combinat activitățile academice cu munca propriu-zisă, implicându-se în diverse joburi, de la distribuirea de haine prin țară până la munci în afara granițelor, în Franța, unde a lucrat pentru o perioadă într-un fast-food.

Adrian Artene: Și în perioada studenției, ați preluat dumneavoastră întreținerea familiei? Ați început să lucrați sau mama vă proteja și aveați timp doar pentru învățătură?

Victor Ponta: Nu! Am și lucrat, am avut tot felul de joburi pe la prieteni. De exemplu, aveam un prieten foarte bun care vindea haine în toată țara, iar eu umblam cu duba și livram haine. Am avut și o perioadă de șase luni în Franța, în care am lucrat la un fast-food și am reușit să pun niște bani deoparte. Pe vremea aia, 1000 de dolari pe lună erau mulți bani. Și acum sunt, dar atunci, în România, erai bogat cu 1000 de dolari pe lună. Am avut timp și de școală, și de baschet, și de distracții. Am primit repartiție. În ’95, când am terminat, încă exista sistemul de repartiție.