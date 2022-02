Care este adevărata față a lui Blaze, de la Survivor România. Soția lui a vorbit

Blaze este concurentul de la Survivor România 2022. Vloggerul face parte din echipa Războinicilor și luptă în fiecare zi pentru a ajunge la marele premiu. Nu multă lume știe care este comportamentul său de acasă. Soția sa a povestit despre cum se poartă cu ea.

Izabela și Blaze formează un cuplu de pe vremea când cei doi participau în cadrul unui show matrimonial, acolo unde s-au și cunoscut. În timpul emisiunii TV, ei au întâlnit mai multe obstacole, dar se pare că au reușit să treacă peste, iar ceva timp mai târziu a avut loc și marele eveniment, și anume nunta.

Cel mai greu moment al relației dintre Blaze și Izabela

Într-un interviu acordat recent, soția lui Blaze a vorbit despre cel mai greu moment din relația lor, dar și despre faptul de participarea vloggerului la Survivor România. Izabela a menționat că îi duce lipsa lui Blaze, însă aceasta a spus că îl vede în finala emisiunii.

”Cel mai greu moment al relației noastre a fost în show-ul la care am participat împreună. A fost o perioadă când eu eram cu nervii la pământ și am avut probleme cu sănătatea. Oamenii din jur mă atacau în fiecare zi, iar eu reacționam și mă consumam foarte mult… Nu mai eram eu deloc…

În emisiune erau prezentate materiale care mă puneau într-o lumină proastă, oamenii de afară îi scriau scrisori și mă desconsiderau, susțineau că nu îl merit și multe altele… Iar în momentele când eu eram atacată, eram directă și nu permiteam teatrul ieftin. Cred că în momentele alea, relația noastră a fost cea mai afectată, pentru că Blaze nu știa ce să mai creadă.

Avea încredere în mine, dar vedea materiale (făcute în așa fel încât eu să fiu oaia neagră), încât își ridica semne de întrebare, pentru că nu știa dacă așa eram eu și în viața reală, în afara camerelor. S-a convins singur când am ieșit din show de faptul că eram nedreptățita și nu eram deloc așa cum încercau să mă facă să par ceilalți”, a declarat Izabela, în cadrul interviului.

Soția lui Blaze: ”A rupt o parte din mine și a luat-o cu el”

Izabela a declarat că îi este foarte greu fără Blaze. Aceasta a conștientizat foarte târziu faptul că soțul ei chiar va pleca în Republica Dominicană.

”Nu am conștientizat că va pleca până în momentul în care a început să-și facă bagajul. Nu voiam să plece, dar am văzut cât de tare își dorea și cât de încântat era despre acest proiect… iar atunci am zis că o să fie foarte greu pentru amândoi, dar îl susțin. În dragoste faci și sacrificii, iar dacă el e fericit să fie acolo, am ales să fiu alături de el. La bine și la greu, nu?

Greu fără el? A rupt o parte din mine și a luat-o cu el în Dominicană. Îmi lipsește enorm, mi-e dor de el în fiecare clipă și abia aștept să fim din nou împreună”, a mai povestit Izabela pentru Playtech.

