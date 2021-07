Care este adevăratul motiv al rupturii dintre Pepe și Antena 1: „Nu mai am contract de foarte mult timp … „

Colaborarea lui Pepe cu trustul Antena 1 s-a sfârșit, iar artistul a dezvăluit motivul din spatele acestei rupturi. Proiectele din online, dar și meseria de tătic full time îl ține foarte ocupat și nu regretă că, deocamdată, drumul în televiziune s-a terminat.

Fanii artistului l-au văzut pe acesta ani la rândul implicat în proiectele de la Antena 1, dar colaborarea a luat sfârșit. Deși totul s-a întâmplat în urmă cu mai multe luni, Pepe a dezvăluit abia acum motivul despărțirii.

Din declarația făcut de artist se poate înțelege că nu-și mai dorește să fie implicat în niciun alt proiect și asta pentru că Pepe consideră că online-ul este la putere.

„Nu mai am contract cu Antena de mult timp, dinainte de pandemie și nici cu vreo altă televiziune. Și nici nu-mi trebuie, cine se uită acum la tv? În plus, nici timp nu am. ”, a declarat Pepe pentru impact.ro

Evenimentele și emisiunea online pe care a început-o încă de la începutul pandemiei, dar și creșterea fetițelor sale îi ocupă tot timpul. Astfel că nu e de mirare că artistul a luat această decizie.

Sursă foto: instagram.com