Care este cel mai scump obiect din garderoba Iulianei Pepene. Ce deține prezentatoarea de la Antena 1

Iuliana Pepene se uită sau nu la bani când vine vorba de articole vestimentare? Una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri din România continuă să impresioneze cu aparițiile sale impecabile din cadrul Observator. Cu o prezență grațioasă și un stil vestimentar atent ales, vedeta a devenit un simbol al rafinamentului.

Deși preferă să rămână discretă în ceea ce privește viața personală, Iuliana este cunoscută pentru pasiunea sa pentru modă, un domeniu în care nu face compromisuri. Alegerea ținutelor sale reflectă un gust impecabil și o atenție deosebită la detalii, ceea ce o plasează mereu în centrul atenției. Indiferent de context, fie că este vorba despre platoul de știri sau evenimente private, Iuliana reușește să atragă privirile.

Se pare însă că această pasiune pentru modă implică și investiții semnificative. Garderoba prezentatoarei este alcătuită din piese de calitate, alese cu grijă, iar uneori deciziile sale de cumpărare reflectă dorința de a avea obiecte unice și speciale. Deși nu colecționează obsesiv articole de lux, există momente când, odată ce descoperă un obiect care îi atrage atenția, prețul devine un detaliu secundar.

Un exemplu notabil îl reprezintă o geantă de designer, una dintre cele mai scumpe achiziții din colecția sa. Deși obiectul a costat aproximativ 2.500 de euro, acesta a fost purtat doar de câteva ori, fiind ulterior „uitat” în dressing.

„Dar, am achiziționat și eu la un moment dat o poșetă mai scumpă, am dat vreo 2.500 de euro. Am purtat-o doar de câteva ori. Dar, sunt obiecte vestimentare în care am investit foarte mulți bani și care m-au nemulțumit complet și stau pe undeva în dressing, abandonate”, a mai spus prezentatoarea pentru sursa citată mai sus.