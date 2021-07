În cadrul unui live făcut pe o platformă de socializare s-a aflat care a fost, de fapt, motivul scandalului dintre Mihăiță Piticu și Connect-R. Ce au avut, de fapt, de împărțit cei doi artiști și de la ce a pornit totul?

Zilele trecute, Mihăiță Piticu a avut o reacție furibundă la adresa artistului Connect-R, înjurându-l în cadrul unui live pe care l-a susținut pe o platformă de socializare. A doua zi, însă, Mihăiță Piticu și-a cerut iertare atât față de artist, cât și față de familia acestuia. Acum, însă, s-a aflat care este motivul de la care a pornit cearta între el și Connect-R. Potrivit dezvăluirilor lui Mihăiță Piticu, totul ar fi pornit de la un eveniment important din viața surorii sale.

”Gândește-te tu singur: dacă eu te iau la nuntă și îți dau și îți spun «Connect-R, ai 3000 de euro să cânti toată noaptea. Ia-ți 1000 de euro acum, și după ce se termină nunta, mai iei 2000 de euro. Dar trebuie să vii la nuntă». Ok. Și în ultima zi te sun și îți spun «Connect-R, nu mai vreau să vii și seara la restaurant, vreau să vii doar pe zi, că mi-a luat familia mea cadou pe cineva». Că voi nu ați vrut să plătiți, vă era frică să plătiți sau nu aveați. Am înțeles, e posibil, nici eu nu am avut la viața mea. Suntem oameni care nu am avut. Dar tu spui cu o zi înainte.. Sora ta, «Mihaiță, te rog frumos, mi-a luat frate-miu cadou altă formație, pe altcineva și nu mai vreau să vii seara». Păi și data pe care am ocupat-o și am pierdut-o, că am pierdut mii de euro, și m-au sunat pentru atâtea nunți și le-am spus că sunt ocupat… Am pierdut și bani, și ziua degeaba. Păi du-te-n s*****z de aici”, a povestit Mihăiță Piticu în cadrul unui live pe internet.

Mihăiță Piticu l-a ”decimat” pe internet pe Connect-R: l-a înjurat în fața miilor de urmăritori

Mihăiță Piticu a scos ”arsenalul” la înaintare în cadrul unui live pe care l-a susținut pe rețelele de socializare. Acesta i-a adresat injurii grave atât lui Connect-R, cât și familiei sale, totul pornind pare-se de la o sumă de bani: 300 de euro. Însă, după reacția furibundă pe care Mihăiță Piticu a avut-o, acesta a transmis un alt mesaj, ziua următoare, după ce s-a întors de la un eveniment. Cântărețul și-a cerut iertare față de el și de familia lui, promițând că va fi alături de ei, dacă ar avea nevoie vreodată.

”Dați distribuiri să ajungă la Connect-R, ăsta. Mai e și țigan, nu are caracter. Cumătru Adi Spoitoru, stați să vină mai multă lume pe live, ca să înțelegeți și voi despre ce e vorba și să înțeleagă și mă-sa lui Connect-R. Băga-mi-aș %^&* în Connect-R. Dați un share. Eu nu fac Live, nu fac greșeli, nu fac nimic. Au apărut postari că am luat 300 de euro de la sor-sa. Știți ce a făcut sor-sa? P%^&*-#$ pe el, *&^%$ în gură să-l %^&, mai e și țigan de-al nostru. Ce are cu mine? Că nu i-am făcut nimic. Ați văzut voi vreo ceartă între mine și el? Nu i-am făcut nimic. Să moară familia mea, unchiule, dacă am greșit cu ceva. Ce are cu mine, ce i-am facut? În loc să stau sa dorm, că trebuie să plec la nuntă. Să-mi bag $%^& în Connect-R. În omul vostru pe care îl iubiți. M-a adus la disperare”, a spus Mihăiță Piticu în cadrul unui live.

sursă foto: arhivă Cancan