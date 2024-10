Care este filmul preferat al lui Marcel Ciolacu. Liderul PSD a făcut dezvăluirea în podcastul lui Codin Maticiuc: ”Sunt de modă veche”

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a fost invitat de onoare în podcastul moderat de Codin Maticiun. Liderul PSD a fost prins ”La Mijloc” și a vorbit despre lucrurile mai puțin știute din spatele omului politic. Printre altele, premierul României a avut parte și de întrebări atipice.

Marcel Ciolacu este invitatul de onoare în cea mai nouă ediție a podcastului ”La Mijloc” – moderat de Codin Maticiuc. Înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, lăsând la o parte confruntările politice, disputele aprinse și interesele ascunse ale rivalilor săi, liderul PSD și candidatul la prezidențiale a acceptat provocarea de a dezvălui publicului latura mai puțin știută din spatele imaginii de politician. Pentru a păstra un punct de echilibru, Codin Maticiuc i-a oferit ocazia lui Marcel Ciolacu să discute despre alegerile prezidențiale, dar și despre problemele actuale din România.

”Astăzi îl avem invitat pe Domnul Prim-ministru Marcel Ciolacu. Am discutat teme diverse și dat fiind faptul că acesta va candida pentru funcția de Președinte al țării, am fost curioși să aflăm și care e viziunea dumnealui privind următorii 5 ani pentru România”, se arată în mesajul publicat pe pagina de You Tube ”La mijloc”.