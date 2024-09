Ce notă a obținut Marcel Ciolacu la BAC, de fapt: ”Să nu mă întrebe cineva ce culoare de pix am folosit”

După ce în urmă cu o zi a fost judecat și aspru criticat din cauză că nu își mai amintește exact cu ce medie a absolvit examenul de Bacalaureat, recent, Marcel Ciolacu a ieșit public și le-a închis gura tuturor celor care au creat controverse în jurul acestui subiect. Ce medii a obținut, de fapt, candidatul PSD la Președinția României la BAC și la examenul de licență de la facultate.

Dezbaterile pe tema diplomei de Bacalaureat a premierului României au început în urmă cu o zi, în cadrul unei conferințe de presă la sediul PSD. Întrebat dacă știe exact cu ce medie a terminat examenul maturității, Marcel Ciolacu s-a rezumat la a spune că nu o știe pe de rost, însă aceasta a fost ”suficient de bună”. NU RATA: Marcel Ciolacu, despre familia tradițională și libertatea amoroasă: „Nu sunt de acord cu căsătoria legală a persoanelor de același gen”

La 24 de ore distanță, candidatul PSD la Președinția României, Marcel Ciolacu, a ieșit public și a transmis un mesaj pe contul său personal de Tik Tok. În mesaj, aceste le reamintește oamenilor că a susținut examenul de Bacalaureat în urmă cu 38 de ani (în anul 1986) – atunci când a absolvit liceul – și l-a luat cu media 7.03. Pentru ca informația să fie completă, Premierul României s-a ținut de cuvânt și a prezentat și media obținută la licență- unde a susținut examenul și a obținute media 9.00. Citește și: Ce a zis Marcel Ciolacu după ce a dat 5 lei pe un covrig: „În afară de cei de Buzău, îmi plac și cei cu mac”

”Ca orice om normal, aseară, după ce am terminat şi cu crescătorii de oi, m-am dus acasă şi am avut proasta inspiraţie să dau drumul la televizor şi să văd ştirile. Normal că toate ştirile au început că eu nu am ştiut să răspund la întrebarea ce medie am avut la Bacalaureat. Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susţinut acum 38 de ani.Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplimele, să închidem acest circ care la început l-am crezut că este unul într-o limită normală.

Bacalaureatul l-am susţinut acum 38 de ani, când am terminat liceul, l-am luat cu media 7.03. Iar dacă tot am căutat, am şi diploma de licenţă de la facultate, unde am susţinut examenul şi am luat media 9. Sper că lucrurile s-au lămurit, din acest moment, şi să nu vină cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit. Mulţumesc tare pentru înţelegere”, spune premierul Marcel Ciolacu în mesajul postat pe Tik Tok.