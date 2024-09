Motivul pentru care Marcel Ciolacu nu poartă ceas! Premierul s-a enervat teribil când… ”Mă chinui să-l fac pe ăla pe iPhone, dar…” + De ce a rămas cu telefonul vechi

Sincer și asumat, Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Președinția României, a vorbit despre propriile slăbiciuni în lumea tehnologiei. Premierul României recunoaște că nu se pricepe la mânuirea telefonului și nici a ceasului smart. De altfel, acesta fiind și motivul principal pentru care pe mâna acestuia nu tronează vreun ceas de ultimă generație sau pentru care deși și-a luat telefon nou a rămas tot cu cel vechi.

Invitat special în emisiunea lui Victor Ciutacu, Premierul României, Marcel Ciolacu, și-a recunoscut propriile slăbiciuni în fața tehnologiei de ultimă generație. Întrebat ce model de ceas poartă la mână, acesta a uimit audiența cu modestia sa, declarând că nu poartă ceas, însă a avut bunăvoința de a ține pasul cu noua modă a gadgeturilor. NU RATA: Ce notă a obținut Marcel Ciolacu la BAC, de fapt: ”Să nu mă întrebe cineva ce culoare de pix am folosit”

Candidatul PSD la Președinția României a mărturisit că s-a chinuit timp de o oră să își conecteze ceasul inteligent la telefonul mobil, însă fără vreun rezultat. Și ”aventura” nu s-a oprit aici. Vrând să-și schimbe actualul telefon mobil cu un model mai nou, Ciolacu s-a declarat învins de propria răbdare. Timp de 4 zile s-a chinuit să facă trecerea de la un dispozitiv la altul, iar în cele din urmă a rămas tot cu telefonul vechi, decizie pe care nu o regretă și de care este tare mândru.

”Nu am ceas, nu port. M-am chinui să-l fac pe ăla de pe Iphone o oră, m-am enervat, dar nu am reușit. M-am chinuit 4 zile să-mi schimb telefonul vechi cu cel nou. Am rămas cu telefonul vechi. A fost o decizie corectă”

Ce a zis Marcel Ciolacu după ce a dat 5 lei pe un covrig: „În afară de cei de Buzău, îmi plac și cei cu mac"

Nu este prima dată când Marcel Ciolacu dă dovadă de modestie. Invitat special în emisiunea "În opoziție" – moderată de Denise Rifai – Premierul României a clarificat misterul pantofilor cu talpă roșie pe care i-a purtat, în urmă cu un an, la ziua Patriarhului Daniel, încălțăminte despre care gurile cârcotașe au speculat că ar fi aparținut renumitei case de modă Christian Louboutin. Ce influenceri urmărește Marcel Ciolacu pe rețelele sociale: "E o dezvoltare a social media. De la fiecare înveți"

Având în vedere că prețul unei astfel de perechi ajunge chiar și la 5.000 de euro, Marcel Ciolacu a fost ținta unui val de controverse și acuzat că aruncă o mică avere pe pantofii din garderoba sa. Candidatul PSD la președinția României a fost luat prin surprinderea de întrebarea adresată de Denise Rifai, însă a profitat de ocazie și a lămurit situația controversată. Pantofii cu talpă roșie ai lui Marcel Ciolacul sunt un model fabricat manual de o firmă din Italia, iar prețul unei astfel de perechi variază între 1.000 – 1.5000 de euro.

„Iertați-mi ignoranța, dar nu am auzit de asemenea pantofi. Am pantofi italienești pe care îi port zilnic. Costumele sunt de la o creatoare din România. Imediat după revoluție am fost invitat de două doamne din Marea Britanie să vedem cum este și în alte țări capitaliste și am fost invitați la un concert simfonic. Eu aveam adidași și geacă. M-a dus să îmi cumpere niște pantofi, m-am oprit la 10 lire. Și mi-a spus tu ești prea sărac să iți permiți un lucru ieftin”, a explicat Marcel Ciolacu, în emisiunea „În Opoziție” cu Denise Rifai.