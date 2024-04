Care este motivul pentru care CRBL a divorțat de prima soție, Andreea. Mulți nu au știut asta

CRBL trece printr-o perioadă devastatoare! Cu puțin timp în urmă, CRBL a făcut publică despărțirea sa de cea de-a doua soție, Elena, printr-un mesaj postat pe conturile sale personale de socializare. Mulți nu știu însă că CRBL a mai fost căsătorit timp de 7 ani, înainte să o cunoască pe Elena.

Artistul a trăit o relație de șapte ani cu prima soție, Andreea, însă în 2004 cei doi au decis să se despartă. Iată care este motivul pentru care s-a despărțit fostul concurent de la Power Couple România de prima soție!

Cu câțiva ani în urmă, Andreea a discutat despre motivele care au condus la despărțirea de CRBL. În acea perioadă, fosta sa parteneră de viață a recunoscut că a ajuns pur și simplu să se sature de colaborarea strânsă cu el și a preferat să urmeze drumuri separate.

În plus, ea a declarat că, deși au fost prieteni și s-au iubit profund, nu au reușit să se înțeleagă, iar separarea a fost cea mai bună opțiune pentru amândoi.

„M-am săturat până peste cap de asocierea cu Eddie C.R.B.L. Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul „viața noastră”, ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: „viața mea” și „viața lui”.”, a spus Andreea la vremea respectivă.