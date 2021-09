Care este starea de sănătate a Elenei Merișoreanu! Cântăreața este internată la Matei Balș, după ce a fost testată pozitiv. „Sunt aici, îmi fac perfuzii”

Elena Merişoreanu este infectată cu virusul SARS-CoV-2 şi a fost internată de urgenţă la Institutul Matei Balş din Capitală, unde se află și în prezent. Cântăreața este atent monitorizată de medici, iar starea ei de sănătate este una stabilă.

Elena Merişoreanu a început să se simtă rău de circa o săptămână, avea o răceală puternică, dar nu a pus-o pe seama COVID. Însă, starea ei de sănătatea se înrăutăţea de la o zi alta, motiv pentru care a chemat Salvarea, iar artista a fost dusă la spital. În prezent, este internată la Institutul Matei Balş din Capitală. (CITEȘTE ȘI: ELENA MERIȘOREANU, DEZVĂLUIRI TULBURĂTOARE DE PE PATUL DE SPITAL: ”SPER SĂ MĂ AJUTE DUMNEZEU SĂ SCAP”)

Deși era vaccinată cu schema completă, artista a contactat virusul, însă boala nu s-a manifestat violent. Aceasta se află în spital, sub supravegherea medicilor, iar starea de sănătate a acesteia este una stabilă.

„Sunt la salon, acum am aflat că și Viorica și Ioniță de la Clejani sunt aici. E o boală parșivă și asta. Deși am făcut Pfizer, amândouă dozele… Am făcut o formă nici foarte agresivă, nici ușoară. Sunt aici, îmi fac perfuzii. E bine sa fiu sub observație.

Nu poți să te joci cu așa ceva. E foarte aglomerat, personalul este foarte responsabil. Aseară am ajuns, de vreo 4 – 5 zile sunt răcită, nu mai aveam miros, gust. Am chemat salvarea, că nu e glumit.”, a declarat Elena Merişoreanu pentru fanatik.ro.

Cum s-a infectat artista

Elena Merișoreanu nu știe exact de unde a contactat virusul SARS-CoV-2, însă crede că l-a luat de la evenimentele la care a participat. Aceasta recunoaște că nu a fost foarte precaută și a interacționat cu diverși oameni.

„E de unde am luat? De la filmări sau de la evenimente, că știți cum e… Toți să te pupe, să facă poze…”, a mai spus Elena Merișoreanu.

