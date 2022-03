Carmen Brumă a împărtășit secretul unui corp de invidiat: ”Nu mâncaţi nimic cu”

La 44 de ani ai săi, Carmen Brumă arată demențial. Iubita lui Mircea Badea a dezvăluit ce face pentru a se menține în formă. Care este alimentul secret pe care îl consumă de luni bune?

Carmen Brumă promovează stilul de viaţă sănătos, iar de-a lungul timpului a ajutat multe doamne şi domnişoare să scape de kilogramele în plus. Vedeta de televiziune are o siluetă de invidiat și a spus care este secretul ei, dar și ce alimente consumă pentru a arăta atât de bine.

Sfaturile lui Carmen Brumă pentru un corp de invidiat

Fosta asistentă TV a dezvăluit că de câteva luni bune consumă miere de manuka, cunoscută pentru proprietățile ei antibacteriene, antivirale, antiseptice și antiinflamatorii.

”Ca să vă fie foame dimineaţa, nu mâncaţi nimic cu 4 ore înainte de a vă culca seara. Primul lucru pe care trebuie să-l faci dimineaţa este să bei un pahar mare de apă pe stomacul gol.

După somn, organismul este puternic deshidratat. Eu iau de câteva luni mierea de manuka, câte o linguriţă în fiecare dimineaţă pentru întărirea sistemului imunitar.

Este un antibiotic natural foarte puternic. Are efecte antibacteriene, antimicrobiene, antivirale, antioxidante, antiseptice, antiinflamatorii şi e folosită în ameliorarea unor probleme de sănătate”, a povestit Carmen Brumă, scrie Click.

Carmen Brumă a cântărit aproape 90 de kg

În cartea sa, Carmen Brumă a povestit că pe vremea când se afla în liceu, avea aproape 90 de kg. Fosta vedetă de televiziune a spus că i-a prins foarte bine acest lucru.

”Unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme. Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America. Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu am ştiam că este depresie. M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi” mărturisește Carmen Brumă.

