Cum arăta Carmen Brumă în anii liceului, când avea 86 kg. Mircea Badea sigur nu s-ar fi uitat la ea

Carmen Brumă promovează stilul de viaţă sănătos, iar de-a lungul timpului a ajutat multe doamne şi domnişoare să scape de kilogramele în plus. Deşi în prezent are o siluetă de invidiat, lucrurile n-au stat întotdeauna așa. O fotografie mai veche o arată pe partenera lui Mircea Badea total schimbată. Iată cum arăta Carmen Brumă în anii liceului, când avea 86 kg.

Fosta asistentă TV nu a avut întotdeauna o formă fizică de invidiat. În urmă cu mai bine de 28 de ani, Carmen Brumă cântărea aproximativ 86 de kilograme. Vedeta a povestit despre acea perioadă în cartea sa, pentru a inspira și alte doamne și domnișoare aflate în situație ei.

„Unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme. Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America. Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu am ştiam că este depresie. M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi,” mărturisește Carmen Brumă.

Cum a ajuns Carmen Brumă de 86 de kg la 50

Ca multe alte femei şi partenera lui Mircea Badea a încercat multe dieta până să descopere cum poate să slăbească. Fosta asistentă TV a povestit că a încercat înfometarea, dar și alte diete restrictive, care, însă, nu au funcţionat.

„Am băut tot felul de ceaiuri, ba chiar am încercat şi diete drastice de slăbit, printre care celebra supă de varză. Pentru că îmi doream foarte mult să scap de kilogramele inestetice, am reinventat dieta cu supă de varză şi, în plus, am renunţat la fructele şi legumele care mai erau recomandate”, a spus vedeta.

Cât costă să lucrezi cu Carmen Brumă

Carmen Brumă le oferă doamnelor și domnișoarelor o gamă variată de programe de nutriție și sport. Pe rețelele de socializare, iubita lui Mircea Badea este foarte urmărită, iar aceasta le oferă internauților recomandări în aceste arii – fie că este vorba despre ce alimente să mănânce într-o zi sau ce exerciții fizice să facă. Pe site-ul oficial, Carmen Brumă le oferă clientelor anumite pachete pentru slăbit, la prețuri accesibile.

De exemplu, „Dietă & Antrenamente. Abdomenul de urgență by Carmen Brumă” poate fi comandat la prețul de 43 de lei. De asemenea, pachetul „Suplă & Sănătoasă în post by Carmen Brumă”, un program online de slăbit pentru perioadele de post, costă 36 de lei.

Pe de altă parte, Carmen Brumă le pune doamnelor și domnișoarelor la dispoziție un pachet numit ”Super Silueta de plajă”, la prețul de 53 de lei.

Pentru viitoarele mămici, Carmen Brumă pune la dispoziție un pachet special numit ”Jurnal de gravidă – cum să-ți controlezi greutatea și să ai un copil sănătos”, prețul arătat pe site fiind de 40 de lei.

Un alt program popular este ”Intră în Rochia de Mireasă”, un program online de slăbit pentru doamnele și domnișoarele care vor îmbrăca rochia de mireasă. Pachetul costă 35 de lei.

Sursă foto: Instagram