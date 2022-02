Ce spune Carmen Brumă despre viaţa de mămică: „N-am fost niciodată o mamă foarte relaxată”

Carmen Brumă a devenit cunoscută din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. De asemenea, partenera lui Mircea Badea este apreciată de sute de femei pe care le-a ajutat să scape de kilogramele în plus. Despre viaţa sa de familie nu se ştiu prea multe detalii. În cadrul unui interviu recent, blondina a dezvăluit ce fel de mamă este.

Carmen Brumă formează un cuplu cu Mircea Badea de foarte mulţi ani, iar împreună au un băieţel pe nume Vlad. Cei trei formează o familie fericită, însă cu toate acestea cuplul nu a ajuns până acum în faţa altarului.

Carmen Brumă a încercat să îşi ţină viaţa privată departe de ochii curioşilor. Cu toate acestea, recent a dat detalii despre viața sa de mămică în cadrul unui interviu pentru catine.ro.

”Am avut multe etape în viața mea de mamă”

”Am avut multe etape în viața mea de mamă. Am fost la început o mamă extrem de panicoasă, o panică pe care am reușit că o temperez cu foarte multă informație. Lucrurile au stat complet invers, cu cât citeam mai mult, cu atât deveneam mai panicoasă. Am avut o perioadă de panică maximă. După care am început să mă relaxez, dar niciodată excesiv. N-am fost niciodată o mamă foarte relaxată și stăpână pe situație. Acum cred că sunt o mamă care s-a mai maturizat, care a căpătat experiență și care a învățat și a acceptat faptul că și din căzături copilul învață”, a declarat Carmen Brumă.

Carmen Brumă, despre secretul unei relaţii de durată

De-a lungul timpului, mulţi s-au întrebat cum au reuşit aceştia să menţină o relaţie atât de frumoasă. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când erau colegi la emisiunea „Noaptea Târziu”, iar de atunci sunt de nedespărţit, deşi nu sunt căsătoriți.

În cadrul unui interviu, Carmen Brumă povestea faptul că nu este o femeie posesivă şi geloasă, iar partenerul ei se bucură de libertatea de care are nevoie.

„Depinde ce înțelege cineva prin infidelitate. Eu nu am pus niciodată mâna pe telefonul lui, adică pun mâna în sensul că-mi zice „Dă-mi și mie repede telefonul”, dar eu nu am răspuns niciodată la telefonul lui fără să mă roage el”, a spus Carmen Brumă potrivit impact.ro.

„Cum să am parolele de la contul lui? Niciodată nu-l sun să-l întreb „Bună, unde ești?”. Nu există așa ceva. Ăsta este unul dintre elementele unei relații de lungă durată. Să-i dai celuilalt spațiu, să-l lași să respire”, a mai spus Carmen Brumă.

