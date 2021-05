Carmen Brumă, declarații despre viața la 44 de ani: „Timpul nu trebuie irosit”

Carmen Brumă este una dinte cele mai apreciate, dar și invidiate femei din showbiz-ul autohton. De curând, vedeta a împlinit 44 de ani și se declară mai împlinită și fericită ca niciodată. Nu are regrete și nu are ce să-și reproșeze pentru anii care au trecut. În plus, Carmen face mărurisiri și despre călătoria care a ajutat-o să ajungă în cea mai bună formă a ei.

A avut parte de momente bune, dar și mai puțin bune, dar asta a ajutat-o să fie și mai puternică. Vedeta este într-o formă de zile mari și nu ratează nicio ocazie prin care ar putea să se mândrească cu formele de invidiat pe care le-a obținut cu multă disciplină și mult sport. Ajunsă la 44 de ani, Carmen Brumă susține că trăiește una dintre cele mai frumoase și intense perioade din viața ei.

” Viaţa la 44 de ani se vede bine, diferit de acum 10 ani, aşa cum e normal, dar cu energie şi entuziasm dublate de mult mai multă experienţă şi conştiinţa faptului că timpul nu trebuie irosit. ” , a declarat Carmen Brumă pentru OK!Magazine.

Carmen Brumă, dezvăluiri despre viața ei

Întrebată dacă ar schimba ceva din cei 44 de ani, vedeta afirmă cu toată sinceritatea că nu. Și are și un motiv bine întemeiat. Conștientizările și schimbările vin de pe urma perioadelor mai puțin plăcute, acelor perioade care-ți dau bătăi de cap și care te fac să-ți pui tot felul de întrebări.

” Nu aş schimba nimic, i-as spune doar că e ok „să cazi“, să nu-i fie frică de asta, pentru că de multe ori din căderi înveţi mult mai multe decât din succese. (…)Fiecare dintre noi are o versiune mult mai bună a lui, iar „călătoria“ spre această versiune este plină de revelaţii şi satisfacţii. Oricine are scuze, dar dacă reuşeşti să fii mai puternică decât scuzele tale vei reuşi să-ţi îmbunătăţeşti în mod considerabil calitatea vieţii. „, a mai adăugat vedeta.

