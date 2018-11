Carmen Brumă, mărturii dureroase despre drama vieții sale: “Am intrat într-o depresie”

Carmen Brumă este una dintre cele mai apreciate vedete din showbizul românesc! Iubita lui Mircea Badea are o poveste de viață impresionantă, iar în prezent, ea se declară o femeie împlinită. Are o carieră frumoasă, o familie superbă și zi de zi inspiră sute de femei, care îi folosesc trucurile de frumusețe. Puțini știu însă că în adolescență, s-a luptat cu o boală temută: depresia.

Carmen Brumă a vorbit în această seară în cadrul unui interviu despre maladia care i-a întunecat anii copilăriei. Pe când avea doar 16 ani, vedeta a intrat în depresie, după ce a fost nevoită să se mute cu părinţii în Moscova. Schimbarea aceasta a afectat-o atât de mult, încât, ea și-a găsit consolarea în mâncare. Astfel, la 16 ani, iubita lui Mircea Badea cântărea 86 de kilograme, faţă de 53 de kilograme, cât are în prezent.

“Unul din cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme. Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America. Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu am ştiut că este depresie. M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi. M-am înfometat şi apoi am ţinut dietă. Apoi am încercat să învăţ şi să văd ce pot să fac să slăbesc. Dacă vedeam într-o vitrină prăjituri sau ciocolată îmi dădeau lacrimile pentru că nu aveam voie să mănânc”, a povestit Carmen Brumă în cadrul emisiunii “Acces Direct”.

În vârstă de 41 de ani, vedeta are un fiu cu prezentatorul TV Mircea Badea (44 de ani). Vlad a venit pe lume în primăvara lui 2014. Carmen Brumă a ales să nască natural, iar în cadrul unui interviu acordat la scurt timp după ce a devenit mămică, a mărturisit că a fost un proces mult mai greu și mai traumatizant decât se aștepta. Ea a stat în travaliu 18 ore.