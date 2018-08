Carmen Dan, audiată în scandalul protestelor: 10 jandarmi, posibili autori au unor fapte penale

Ministrul de Interne, Carmen Dan și șeful DSU, Raed Arafat, participă astăzi la ședința Comisiei de apărare a Camerei Deputaților, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicații despre protestele violente din 10 august. În cadrul întâlnirii, Carmen Dan dă explicaţii despre intervenţia jandarmilor în faţa comisiei de apărare din Camera Deputaților.

Carmen Dan, audiată scandalul violențelor izbucnite în timpul mitingului diasporei

Carmen Dan a dat o declarație de presă puțin după ora 11:00.

UPDATE 11:20 – Ministrul de Interne a mărturisit că, în primă fază, și-a luat informațiile de la televizor, iar declarația a stârnit multă vâlvă.

„Inițial, mi-am luat informațiile de pe tv. (…). Am analizat tot ce s-a vehiculat în media și așa cum am spus mi-am întrerupt concediul și am venit la sediul ministerului. Am stat în biroul meu în toată această perioadă. Tot ce am solicitat a fost să fou informată. Am plecat în jurul orei 03.00 din minister, când colegii mei finalizaseră misiunea. Aveam deja teme sensibile de discutat, dispăruse o armă, aveam doi jandarmi bătuți internați în spital și mi s-a părut firesc ca eu să iau informații de la ei. Nu a fost o ședință operative a fost o ședintă de informare, ocazie cu care eu am cerut un prim raport a doua zi. (…) Am raportul încheiat în urma misiunii din data de 10 august, însă aș prefera și cred că este normal să încep prin a preciza care a fost rolul și competența ministrului Carmen Dan în data de 10 august. Spun aceasta pentru că la întrebările tehnice este normal să răspundă specialiștii. De aceea Raed Arafat este lângă mine. La orice alte subiecte pe care le vom discuta pe baza raportului, am precizat că avem toată transparența cu condiția să îndeplinim procedura legală”, a declarat Carmen Dan în cadrul Comisiei.

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că nu a venit în Parlament în baza unei invitații oficiale.

„Noi nu am venit la comisie în baza unei invitații oficiale. Noi am venit în ideea că poate astăzi vom avea cvorum și noi vă vom putea expune aspectele pe care le considerați relevante. Eu nu am nicio rezervă ca ulterior, dacă decideți să solicitați și prezența prefectului Capitalei. (…) Bineînțeles că, pentru a da cât mai multe amănunte, intrăm în raport, dar eu precizez că nu răspund la întrebările tehnice pentru că nu ministrul le-a coordonat. Ați făcut referire la intervenția deosebit de agresivă a jandarmilor. Mult mai multe lămuriri va aduce comandatul operațiunii, însă eu am precizat că la nivelul MAI e deja o anchetă internă Poate că o să ajungem să vorbim și despre gradul de agresivitate ai celor care un forța intrarea în Guvern și care au pus o presiune constantă pe jandarmi. Eu sper să ajungem și în acel punct. Structurile de specialitatea au identificat 6 cazuri în care jandarmi au fost posibil autori ai unor fapte de natură penală”, a mai spus Carmen Dan.

„Am precizat, prezența mea în minister a fost doar în ideea de a-mi asuma această responsabilitate și pe mandatul meu aș face apel la memoria dumneavoastră. Există o rutină a manifestărilor publice. În mandatul meu am traversat această situație. Au mai fost adunări publice în care mie mi s-a părut normal și responsabil ca ministrul să fie în minister. Cred că oricine se poate uita într-o hotărâre de guvern și poate realiza care sunt condițiile care dispun asupra convocării acestui organism. Ar fi fost obligatoriu să avem o situație de risc și pericol în mai multe unități administrativ-teritoriale, nu numai în București. Apoi ar fi fost obligatoriu să existe informații și indice din care să rezulte că avem de-a face cu un atac al stabilității economice, sociale și politice. Putem să dezvoltăm pe marginea cadrului legal care reglementează funcționarea acestui organism și putem să vă oferim toate argumentele care izvorăsc nu din altceva decât din lege, în așa fel încât să aveți percepția exactă a deciziei de a nu avea funcțional în conformitate cu legea a acestui organism

Ați făcut o referire la intervenție, însă, eu am precizat că încercăm să abordăm această problematică cât mai echilibrat.La nivelul Jandarmeriei Române este deja o anchetă internă. (…). Structurile de specialitate au identificat 10 jandarmi care au făcut fapte de natură penală. (…).

Referitor la convocarea doamnei prefect. Nu eu stabilesc lucrul acesta. Eu am venit însoțită de reprezentanții ministerului. Puteam să iau în calcul și prezența doamnei prefect, dar noi nu am venit la comisie în baza unei invitații oficiale. Noi am venit pentru a expune aspectele pe care le considerați relevante. Nu am nicio rezervă ca ulterior, dacă decideți, să solicitați și prezența prefectului”, a declarat ministrul de Interne în cadrul conferinței.



Solicitarea liberalilor de a o invita la Comisia de apărare a Camerei Deputaților a fost făcut încă de săptămâna trecută, însă ședința de atunci a forului legislativ nu a mai avut loc din lipsă de cvorum.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat duminică că, în urma violențelor de la mitingul din 10 august, au fost deschise 21 de dosare penale, dintre care trei cu autor necunoscut. Carmen Dan a anunțat că sunt cercetate 20 persoane, dintre care trei au fost arestate și două sunt sub control judiciar. Aceasta a precizat că nu a primit nicio invitație, însă este dispusă să participe.

„Astăzi (n.r.: duminică, 19 august) mi-a fost prezentat raportul privind evenimentele din data de 10 august, pe care l-am solicitat tuturor strcuturilor ministerului. Vreau să fie foarte clar de la bun început, acest raport nu are rolul de a stabili vinovății. Noi nu suntem o instanță de judecată. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor acelora care au avut de suferit, fie civili, fie jandarmi militari.Nu am nicio ezitare să prezint acest raport comisiilor de apărare din Parlament sau în CSAT. Dacă s-a vorbit zilele acestea despre convocarea mea la Comisia de apărare a Camerei Deputaților, vă spun că nu am primit nicio invitație până în prezent, dar sunt dispusă să particip”, a declarat, duminică, ministrul de Interne, într-o declarație de presă susținută la sediul MAI.

Carmen Dan a precizat că au fost deschise nu mai puțin de 21 de dosare penale până în acest moment.

„Au fost deschise 21 de dosare penale. Sunt cercetate 20 de persoane. Trei au fost arestate, iar două puse sub control judiciar. Poliția și Jandarmeria vă asigur că au lucrat în toate aceste zile pentru identificarea persoanelor violente, însă au avut la dispoziție doar două zile. Luni vom merge la Parchet cu alte informații și date obținute în aceste zile. Este vorba de aproximativ doi terabiți de filmări”, a completat Dan.

Acesta a mai anunțat că la nivelul ministerului a fost declanșată o verificare internă, în urma căreia au fost identificate 5 fapte de comitere a unor abuzuri împotriva unor persoane care nu au comis violențe. Carmen Dan a anunțat că toate datele obținute vor fi transmise Parchetului.