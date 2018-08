Carmen Dan, noi declarații după audierea de la Camera Deputaților: „Nu am vorbit cu doamna prefect în cursul zilei de 10 august”

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, după audierea din Comisia pentru apărare a Camerei Deputaților, că nu a vorbit cu prefectul Capitalei în ziua de 10 august, atunci când a avut loc mitingul violent din Piața Victoriei și când a fost semnat ordinul de evacuare a Pieței.

„În jurul prânzului, am ajuns la minister și discutăm neapărat de niște rapoarte, nu s-au întocmit niște note scrise care au ajuns pe masa ministrului, conform fluxului informațional, ministrul a primit informări pe tot parcursul zilei prin Direcția Generală de Management Operational. Am făcut precizarea că nu am vorbit cu doamna prefect în cursul zilei de 10 august”.

Întrebată dacă nu a știu că prefectul semnase ordinul de evacuare a Pieței Victoria, Carmen Dan a spus „Am primit informația pe fluxul informațional pe care vi l-am precizat, conform prevederilor legale, după ce s-a semnat ordinul de restabilire”.

Ministrul Afacerilor Interne a reiterat faptul că nu a primit o invitație oficială din partea Comisiei, dar că a considerat oportun să vină. Carmen Dan a precizat că va pune la dispoziția Comisiei raportul prezentat.

„Există o procedură legală. Avem posiblitatea să punem la dispoziție acest raport. Dacă mai sunt întrebări, după ce aceștia vor parcurge acest raport, suntem oricând la dispoziția Comisiei. Dincolo de aceste dispute politce, mă bucur că am avut ocazia să particip și să răspund la întrebări. Poliția își face treaba în continuare, Jandarmeria își face treaba în continuare și pe măsură ce vom avea informații despre dosare, despre identificare persoanelor care se fac vinovate, vi le vom pune la dispoziție cu absolute celeritate. Cred că domnul președinte al Comisie va putea parcurge pașii pentru punerea la dispoziție a raportului și imediat ce va fi finalizată, noi vom pune la dispoziție acest raport”, a mai spus ministrul.